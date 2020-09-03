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經濟
2020年9月3日星期四
技術取勝
投資策略
李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔
Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家
李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事
科指勁升3%破頂 阿里京東新高
人民幣昨日微跌 終止8連升
ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客
企業「還息不還本」延長半年
惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌
全球創新指數 港排11
證監撤私人開放式基金型公司投資限制
康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈
蒙牛交易失敗後 麒麟重售澳子公司
澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差
「小非農」遜預期 道指早段升200點
父母居家陪子女 LEGO業績做好
張兆聰：圓通爆炒 深國價殘可吼
李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？
技術取勝：澳博有望向上突破
雲頂香港財困 賣夜總會救亡
團結基金廣告累事 希瑪出通告護董事
劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取
周顯：賭廳變「國企」繼續生存
湯文亮：代理掌握分析員不知數據
君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬
馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成
投資者西環舖撻訂損失210萬
TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%
OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂
交通網絡趨成熟 中山樓看高一線
「售後包租」標榜回報高 宜小心
灣區須知：港澳台胞申居住證 享內地福利
「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」
收取業主管理費可擴展性強
技術取勝：澳博有望向上突破
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【明報專訊】睿見教育3.4元料有阻力（圖）
祖龍娛樂中線反覆尋頂（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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