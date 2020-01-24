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李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？

【明報專訊】南方恒生科技（3033）作為首隻追蹤科指的ETF，首日掛牌竟在開市前交易已出事，讓持貨者開出較資產淨值高1.7倍的「癲價」，散戶錯買高追。即使該ETF吸引大量資金湧入，成為本港首日掛牌成交額最高的ETF，亮麗的成績單也掩蓋不了早段的亂象，更喚起了市場對早前三星紐油ETF（3175）急插的慘痛回憶。據悉南方內部檢討，初步擬定三大行動，以避免日後再出現同樣情况。

據知南方對該ETF的表現仍感滿意，因為ETF溢價在當日午後已回復合理水平，至今交易數天亦沒再出現異動，南方本身亦沒有收到太多投訴，事件亦沒有影響該ETF的交投量。

3招補鑊 慎選初始投資者增莊家數目

但南方仍擬定三大行動：第一，慎選初始投資者。是次華盛證券號稱是該ETF的「獨家在線申購商」，亂事也是從華盛證券的沽盤開始，目前了解到的是華盛證券客戶抽中該ETF，再在首日以遠離ETF淨值的超高價掛出沽盤。據了解，南方日後可能只會讓莊家作初始投資者，或者只限機構投資者認購，以免再出現散戶亂炒的現象。

第二，是增加莊家數目。該ETF上市首日只有兩名莊家，分別是Flow Traders Hong Kong Limited及DRW Singapore Pte. Ltd.，而在20元高價成交出現後，前者持續開盤，為求把價格「質低」至合理水平。但南方事後判斷，科指ETF備受歡迎，應要提升莊家數量。事實上，據聯交所網站，目前該ETF已有4名莊家，新增了Jane Street Financial Limited及雅柏資本管理（香港）有限公司。但相比該行其他受歡迎ETF，莊家數目遠遠不足，例如南方A50（2822）便有14名莊家，南方恒指兩倍反向ETF（7500）亦有7名莊家。

第三，持續向港交所（0388）反映制度漏洞。據了解，南方認為港交所應不允許ETF參與開市前交易，因為目前開市前交易沒有價格限制，以致該ETF資產淨值7.5元，卻在20元成交了。如果必須維持開市前交易的做法，最好也讓莊家能夠參與，因為目前據聯交所規定，「ETF莊家活動只限於持續交易時段」，即9時半正式開市前，沒有莊家能維持秩序。

向港交所反映制度漏洞

ETF本應是長線投資工具，但自數月前的「3175之亂」，再到上周「3033癲價」，ETF似已變質。全球互惠基金巨頭領航（Vanguard）早前決定撤出香港ETF市場，猶如敲響警鐘。監管當局及發行商等各持份者，都有必要透過協商完善ETF交易機制，以挽回聲譽。

[李曉佳 財經澡堂]

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