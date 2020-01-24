父母居家陪子女 LEGO業績做好

半年經營溢利升11%

至48億港元

LEGO行政總裁克里斯蒂安森（Niels Christiansen）稱，很多家庭疫情期間玩LEGO積木，「我們看到業務有積極的發展」，即使人們重新上班上學，這勢頭將延續至下半年。

作為全球收入及利潤最高的玩具製造商LEGO，去年增加了對電商業務及其品牌網站的投資，結果推動了疫情期間的銷售，其網站上半年的訪客量增長1倍至1億人次。通過對電商業務的投資，加上首次引入的中國主題玩具系列「悟空小俠」（Monkie Kid）反應理想，助LEGO在亞洲、西歐及美國市場的銷售額顯著增長。LEGO表示，雖然全球的616家門店在疫情期間一度關閉，但電商業務的收入非但彌補了實體店的收入損失，更帶來了更多收入。反觀其他主要玩具商，疫情期間的業績都大受打擊。美泰（Mattel）上半年收入大跌14%，孩之寶（Hasbro）更下跌19%。兩家公司期內均錄經營虧損。

（綜合報道）

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