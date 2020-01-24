經濟
國際金融

「小非農」遜預期 道指早段升200點

【明報專訊】美國就業市場持續改善，但進展比預期少。俗稱「小非農」的美國8月ADP私人市場職位，增加42.8萬，較分析師預期的95萬個少了一半。不過數據無礙美股早段升勢。投資者沽出蘋果和特斯拉（Tesla）等已累積大量升幅的股票獲利，換馬購入一些較弱勢的股票。可口可樂、英特爾（Intel）和IBM早段領漲。道指早段升逾200點，標普500指數微升，納指持平。

聯合航空昨公布，計劃裁逾1.6萬人，減省人手最快在下月開始，其股價早段跌逾1%。隨着門店恢復營業，美國梅西百貨（Macy's）公布，在截至8月1日止的第二財季，銷售額為36億美元，高於上一季度的30億美元，但仍比去年同期少近20億美元。上季虧損為4.31億美元。梅西形容，上季業績已勝於預期，原因是網上銷售改善，門店恢復營業比預期快，且奢侈品的銷售超出預期。梅西股價早段升3%。

美重開七成影院 AMC漲一成

此外，萬達集團旗下的美國最大院線AMC表示，其在美國的70％影院將於本周末開放。萬眾期待的電影《TENET天能》將於本周稍後上畫。AMC股價早段升逾一成。至於AMC的競爭對手Cinemark，將於9月11日重新開放美國超過70％的影院，其股價早段升4%。

美國上月服務業職位增加最多，達38.9萬。僱有500人以上的大型企業是職位增長的主要來源，其職位增加了29.8萬。「小非農」數字被指對非農新增職位有一定的前瞻作用。市場預期，周五公布的8月非農職位將增加140萬。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔
李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔
Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家
Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家
李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事
李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事
科指勁升3%破頂 阿里京東新高
科指勁升3%破頂 阿里京東新高
人民幣昨日微跌 終止8連升
人民幣昨日微跌 終止8連升
ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客
ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客
企業「還息不還本」延長半年
企業「還息不還本」延長半年
惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌
惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌
全球創新指數 港排11
全球創新指數 港排11
證監撤私人開放式基金型公司投資限制
證監撤私人開放式基金型公司投資限制
康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈
康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈
蒙牛交易失敗後 麒麟重售澳子公司
蒙牛交易失敗後 麒麟重售澳子公司
澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差
澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差
父母居家陪子女 LEGO業績做好
父母居家陪子女 LEGO業績做好
張兆聰：圓通爆炒 深國價殘可吼
張兆聰：圓通爆炒 深國價殘可吼
李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？
李曉佳：南方科指ETF癲價事件怎善後？
技術取勝：澳博有望向上突破
技術取勝：澳博有望向上突破
雲頂香港財困 賣夜總會救亡
雲頂香港財困 賣夜總會救亡
團結基金廣告累事 希瑪出通告護董事
團結基金廣告累事 希瑪出通告護董事
劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取
劉思明：科技股火熱 TCL電子調整後可取
周顯：賭廳變「國企」繼續生存
周顯：賭廳變「國企」繼續生存
湯文亮：代理掌握分析員不知數據
湯文亮：代理掌握分析員不知數據
君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬
君柏今年首宗二手即蝕讓 4房3800萬易手 業主持貨4年實蝕逾160萬
馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成
馮煒光950萬沽海怡3房 9年賺七成
投資者西環舖撻訂損失210萬
投資者西環舖撻訂損失210萬
TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%
TOWNPLACE SOHO加推140伙 加租最多5%
OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂
OMA by the Sea特色戶3180萬沽雙破頂
交通網絡趨成熟 中山樓看高一線
交通網絡趨成熟 中山樓看高一線
「售後包租」標榜回報高 宜小心
「售後包租」標榜回報高 宜小心
灣區須知：港澳台胞申居住證 享內地福利
灣區須知：港澳台胞申居住證 享內地福利
「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」
「80後」潘解頤：無懼疫情酒店搶客 逆市拓「共居」
收取業主管理費可擴展性強
收取業主管理費可擴展性強