「小非農」遜預期 道指早段升200點

聯合航空昨公布，計劃裁逾1.6萬人，減省人手最快在下月開始，其股價早段跌逾1%。隨着門店恢復營業，美國梅西百貨（Macy's）公布，在截至8月1日止的第二財季，銷售額為36億美元，高於上一季度的30億美元，但仍比去年同期少近20億美元。上季虧損為4.31億美元。梅西形容，上季業績已勝於預期，原因是網上銷售改善，門店恢復營業比預期快，且奢侈品的銷售超出預期。梅西股價早段升3%。

美重開七成影院 AMC漲一成

此外，萬達集團旗下的美國最大院線AMC表示，其在美國的70％影院將於本周末開放。萬眾期待的電影《TENET天能》將於本周稍後上畫。AMC股價早段升逾一成。至於AMC的競爭對手Cinemark，將於9月11日重新開放美國超過70％的影院，其股價早段升4%。

美國上月服務業職位增加最多，達38.9萬。僱有500人以上的大型企業是職位增長的主要來源，其職位增加了29.8萬。「小非農」數字被指對非農新增職位有一定的前瞻作用。市場預期，周五公布的8月非農職位將增加140萬。

（綜合報道）

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