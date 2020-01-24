澳洲30年來首陷技術衰退 上季GDP收縮7% 有紀錄最差

澳洲3月疫情爆發後，澳元當時曾低見0.57美元，然後持續反彈，累升33%（見圖）。市場預期美國加碼刺激經濟，加上聯儲局上周表明，容許通脹率在未來一段時間內升超過2%，預示聯儲局在一段時間內將難以加息，令美元偏軟。通脹重臨的預期，令市場出現大量「再通脹交易」（Reflation Trade），推高商品貨幣價格。澳洲央行已警告，澳元近期強勢，可能會妨礙經濟復蘇。

央行：強澳元礙經濟復蘇

今年初，澳洲已因為嚴重的山林大火令旅遊業蒙受損失，之後疫情爆發，令當地經濟下滑。雖然澳洲政府和央行已採取刺激措施挽救，但受防疫封鎖措施等影響，澳洲大量商業活動關停，家庭開支大減，經濟無可避免大受打擊。

澳洲統計局表示，上季家庭支出下降12.1%，為次季GDP抹去6.7個百分點。由於交通服務、酒店、餐飲業等大受影響，上季服務支出下降17.6%。

上季家庭支出大跌12%

消費者信心受創，加上國際邊境關閉，也令澳洲旅遊業受壓。很多公司要依靠政府援助才能維持營運。經濟師預計，就業市場可能需要數年才能從此次衝擊中復蘇，並警告很多公司仍可能倒閉。澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）稱，持續28年的經濟增長紀錄正式告終。

經濟前景面臨較大風險的要數維多利亞省。該省為全澳貢獻25%產出。當地疫情捲土重來，促使該省的墨爾本地區重新進入嚴格的封鎖。新南威爾士省的確診個案也在增加，當地防疫措施仍嚴格執行。這些因素都將影響到澳洲第三季的復蘇前景。

數十年來，澳洲透過向中國大量出口煤炭、鐵礦石等，支持經濟持續繁榮。對於年輕人來說，近期逾百萬人失業的局面是前所未見。澳洲對上一次經濟衰退，已是1990年中至1991年底。

與中國關係緊張打擊出口

澳洲近期跟隨美國等盟友加強向中國施壓，澳洲與其最大貿易伙伴中國的關係緊張，或影響澳洲的經濟復蘇。中國上月對產自澳洲的葡萄酒展開反傾銷調查，或在調查結束後實施新關稅。按金額計算，中國是澳洲葡萄酒最大的出口市場。今年較早前，中國已對澳洲大麥徵收逾80%關稅，並暫停從一些澳洲牛肉出口商進口牛肉。儘管如此，中國仍繼續由澳洲進口大量礦產，澳洲次季的經濟跌幅，已較很多發達國家輕微。美國次季GDP按季收縮9.5％，英國按季收縮20.4％，法國收縮13.8％，日本收縮7.6％。

（綜合報道）

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