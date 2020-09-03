經濟

康希諾疫苗改與俄合作 與加拿大合作遇波折 股價挫一成後急彈

【明報專訊】獲得中國首個新冠病毒疫苗專利的康希諾生物（6185）近期股價不濟，其與加拿大的疫苗三期臨牀實驗合作，被當地媒體爆出受到中國干預而終止。康希諾昨日股價一度跌11%，但中午宣布已開始與俄羅斯進行臨牀實驗，跌幅大為收窄。不過彭博社認為，與加國合作被拖延，已嚴重打擊康希諾在疫苗研發上的國際領先地位。

明報記者 陳子凌

康希諾昨日收報156元，收市跌幅收窄至1.83%，相比公司股價在7月31日創下的271.8元高位，至今累計跌逾四成。公司昨午公布，與俄羅斯製藥公司Petrovax已簽訂合作協議，並收到俄羅斯衛生部關於新冠肺炎疫苗的三期臨牀試驗申請批准，並在俄羅斯開始入組。康希諾又指出，目前正在推動疫苗的國際多中心三期臨牀試驗，並計劃在多個國家展開試驗。

股價由7月高位累跌逾四成

康希諾早在今年3月已率先於全球啟動疫苗人體實驗測試，4月份開始二期臨牀試驗，但在三期試驗遇到阻滯，康希諾7月曾稱會與俄羅斯、巴西、智利、沙特阿拉伯等洽談最終測試，但一直未有進展。

路透社上月底報道更透露，康希諾在5月時已同意將研發中的疫苗運往加拿大，與加拿大國家研究委員會（NRC）合作進行三期測試；但由於康希諾未有獲得中國海關的批准，疫苗無法付運。因此加拿大終止與康希諾的合作，並轉而尋找其他合作伙伴。

加拿大《環球郵報》報道更引述康希諾董事長宇學峰表示，疫苗合作失敗歸因於官僚機構優柔寡斷，因疫苗運送到加拿大的決定「卡在官僚機構」，一些政府部門不清楚疫苗是否應「進行全球測試或如何進行」。

彭博：中加爭端 令研發領先變落後

雖然康希諾於8月27日就相關報道澄清，與NRC的合作並未終止，但疫苗進度卻已落後。據康希諾首席財務官王靖前日出席港交所（0388）生物科技峰會時透露，三期臨牀試驗有望在3到6個月後初步結果，但如果目前只有與俄羅斯合作，那比起美國莫德納（Moderna）、英國阿斯利康製藥（AstraZeneca），甚至連國藥集團都早已開始進行臨牀三期，康希諾的疫苗面世時間或有所不及。彭博社更形容，因為中加兩國爭端，康希諾在疫苗研發上已落後於競爭對手。

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