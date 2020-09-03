經濟

證監撤私人開放式基金型公司投資限制

【明報專訊】證監會昨天發表有關優化開放式基金型公司制度的諮詢總結，當中包括撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制。證監會亦將容許持牌或註冊證券經紀行，擔任私人開放式基金型公司的保管人，並就海外公司型基金將註冊地轉移至香港的安排，引入法定機制。

證監會行政總裁歐達禮表示：「我們今天公布的改革措施可為開放式基金型公司結構與其他私人基金結構建立一個公平的競爭環境。此舉正是我們一直以來致力支持將香港發展成為基金首選註冊地和提供全方位服務的國際資產管理中心所作的舉措之一。」該會是次接獲13份包括來自業界組織、律師和會計師事務所、資產管理公司及個人的意見書。

保存重要控制人登記冊 進一步諮詢

有關撤銷投資限制和擴大保管人資格規定的安排將在經修改的《開放式基金型公司守則》刊憲後即時生效。現有私人開放式基金型公司的保管人將獲給予6個月過渡期，以便就遵守新訂的妥善保管規定作出調整。註冊地轉移機制將在立法程序完成後生效。

證監會因應最近為打擊洗錢或恐怖分子資金籌集的目的，而就適用於有限合夥基金的客戶盡職審查規定，亦理解到在規定開放式基金型公司保存重要控制人登記冊時出現的困難，因此擬展開進一步諮詢，使有關規定能夠更貼近香港其他基金的做法。該會邀請公眾人士於10月5日或之前向證監會提交意見。

相關字詞﹕歐達禮 基金 有限合夥 證監會

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