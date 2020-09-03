經濟

全球創新指數 港排11

【明報專訊】據康奈爾大學、歐洲工商管理學院及世界知識產權組織發布的「2020年全球創新指數（GII）」報告顯示，香港今年在全球的排名由第13位躍升至第11位，是自2016年以來的最佳排名，其中香港有數項指標排名均錄得進步（見表），包括是「創新投入」、「支柱機構」、「人力資本和研究」及「市場成熟度」等，其中香港在「市場成熟度」方面，更躍升至第一。

排名升2位 巿場成熟度稱冠

全球創新指數報告是自2007年起，由相關組織每年共同發布，成為全球企業高管及政策制定者等人員使用的基準工具，以持續評估各經濟體在創新上的進展情况。至於其他經濟體方面，以瑞士表現最佳，連續兩年位居首位；前五名依次為瑞士、瑞典、美國、英國及荷蘭；亞洲方面，韓國排名第10位，是繼排名第8位的新加坡後，第二個躋身前十位的亞洲經濟體；中國則維持在第14名。

報告指，新冠病毒疫情對創新格局產生衝擊，但推動了許多新興及傳統行業的創新，例如醫療衛生、教育、旅遊和零售業等。聯合國轄下世界知識產權組織總幹事Francis Gurry表示，疫情在全球蔓延，即使全球當前都在應對疫情對人類和經濟的直接影響，各國政府亦需確保一籃子救助政策是面向未來，並支持個人、研究機構、企業和其他方面為後疫情時代，提供創新和協作的新思路，認為創新就是解決方案。

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