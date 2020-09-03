惠譽：處理不良貸款目標倍增 內銀利潤恐急跌

惠譽指，在新冠肺炎疫情下，內銀的撥備貸款率仍在上半年末維持182%，是因為銀行積極處置不良貸款，不過代價是削弱利潤以換取較多的撥備。大多數銀行表示，消費信貸的不良貸款惡化已在第二季度見頂，自6月以來有所緩解，不過全球疫情持續和中美關係緊張，在今年餘下時間不良貸款率仍會偏高。

估銀行仍打算派股息

惠譽又指，銀行繼續增加貸款，增加風險加權資產，降低核心一級資本充足率，不少中型銀行的資本比率已降至監管最低要求的8.5%。雖然盈利前景有挑戰，不過惠譽認為銀行仍打算在今年內派發股息。該行亦指，政府指示銀行降低借貸成本，將續抑制銀行的資產收益，同時又要面對激烈的存款競爭，將會推高融資成本，因此該行相信銀行獲利能力和資本受壓將會持續至明年。

多隻內銀股自績後持續偏軟，昨日再下跌，工行（1398）及建行（0939）均跌2%，農行（1288）及交行（3328）均跌1.5%，中行（3988）跌1.2%，郵儲行（1658）更跌3.5%。