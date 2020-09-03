經濟

企業「還息不還本」延長半年

【明報專訊】金管局昨日公布，「預先批核還息不還本」計劃將延長6個月至2021年4月，合資格銀行企業客戶在今年11月至明年4月須償還的貸款本金，還款期將會延長6個月，金管局已經發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。金管局亦重申，延長貿易融資貸款本金還款期90日。

「預先批核還息不還本」計劃在5月推出，原定於10月底到期。金管局表示，考慮到疫情持續影響經濟活動， 部分企業仍然面對資金周轉困難，因此聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布有關安排。計劃涵蓋年度營業額在8億元以下，及沒有嚴重逾期還款的企業客戶，共有104家銀行參與，覆蓋逾13萬合資格企業客戶，當中超過1.5萬個客戶已經確認參與。

金管局指，由於客戶對計劃已經有一定認識，銀行業安排部分員工在家工作，因此銀行不會向合資格客戶發出個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理客戶個案。為更全面了解客戶需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶，特別是早前已獲多次展期的客戶，提供最新的營運及財務資料。

銀公歡迎 中銀擬延按揭貸款還本

按證保險公司同時宣布，中小企融資擔保計劃的八成及九成信貸擔保，其延遲償還本金措施將獲延長6個月至明年3月31日，延遲償還本金期亦由最長12個月增至18個月，貸款擔保期可相應順延，紓緩中小企資金周轉的壓力。

銀行公會表示歡迎延長措施，公會鼓勵有需要的企業客戶主動聯絡銀行，銀行將按照金管局的指引，處理有關要求。匯豐表示，自今年2月以來所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾1500億元貸款金額。恒生（0011）指，截至今年7月底，累計已批出1000億元紓緩措施貸款。中銀香港（2388）則指，正積極研究延長物業按揭貸款延期還本措施，及個人支援分期貸款的申請期，將適時公布有關詳情。

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