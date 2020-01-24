ARPU跌不停 數碼通寄望5G 推5G家居寬頻 冀新iPhone帶動上客

明報記者 陳麗歡

數碼通以往主攻手機用戶，較少涉足家居寬頻市場。是次集團提出的「5G家居寬頻計劃」，據了解與目前大型寬頻商的「光纖入屋」有分別，數碼通計劃只讓客戶安裝路由器，毋須拉線入屋，客戶可以享有無限數據上網，而5G家居寬頻計劃網速大約百多至四百多mbps，當每月數據用量達到選用服務計劃之上限，客戶的數據服務體驗或會受影響。

5G家居寬頻月費148 買路由器逾2000元

據悉，5G家居寬頻計劃月費雖為148元，為市場上較低水平，但需一次過付款2160元購買路由器。客人會同時獲得一張SIM卡，以插入路由器使用。簡單而言，數碼通是以目前既有的移動網絡，透過路由器，向客戶提供家居寬頻服務。因此集團提到，計劃所覆蓋範圍可包括村屋和較偏遠地區。

集團副主席馮玉麟更提及，會與母公司新鴻基地產（0016）尋找更多的5G合作機會，例如計劃與一田商場的合作，以致力提升客戶體驗。

早前各大電訊商紛紛推出5G手機計劃，數碼通亦有「參戰」，集團市務及銷售部主管林寶彤指，目前5G上客量超過預期，並表示對未來上客量有信心。她指出，蘋果的手機使用者是以公司主要的客戶群，而蘋果在10月、11月將推出5G手機，是次機遇有助提升集團的ARPU。她亦期望，未來可藉助大灣區的開放，讓ARPU得以提升。

集團去年度的ARPU按年跌6.25%至210元，自2015至2016年度以來，已連跌4年。整體業績方面，因新型冠狀病毒病所引致的旅遊限制，導致漫遊收入有顯著下跌，而澳門地區的固定資產及使用權資產之減值虧損，以及手機業務盈利能力下降。集團去年度總收入69.86億元，按年下跌17%，當中漫遊收入下跌25%。期內折舊、攤銷、減值及出售虧損大增87%至19.09億元，拖累純利跌40%至3.79億元。集團派末期息每股0.15元，按年跌29%。

純利跌四成 末期息0.15元

集團全年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）錄得24.3億元，按年升32%，而客戶人數增長6%，至270萬。