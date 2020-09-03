人民幣昨日微跌 終止8連升

高盛發表報告認為，目前人民銀行尚未就人民幣升值發出非常強烈的政策信號，與過去升值情况相比，近期的逆周期因素仍然較小。該行又預期，中美息差未來仍將保持上升，其中一個原因是中國下半年總體財政政策立場或會適度擴張，相信下半年和明年中國的利率下行空間有限。因此，考慮到人民幣與美元息差及美元弱勢等因素，高盛認為未來12個月人民幣將繼續走強，重申看好人民幣中期表現，但指出人民幣匯率於12個月達6.7水平的預測有下行風險。

匯豐環球將今年底人民幣匯率預測由6.95上調至6.7水平，明年底調升至6.6水平。該行相信，中美首階段貿易協議有正面評價及中國經濟於全球率先從疫情復蘇，均是導致人民幣升值原因。彭博社引述交易員指出，人民幣近來加速升值，周二有境內中資大行逢低買入美元；離岸市場近期美元沽盤也止賺回補。

人行等就境外機構投資中國債券徵求意見

另外，人行、中證監及外管局昨日就境外機構投資者投資中國債券市場有關事宜公開徵求意見，截止日期為10月1日。意見稿共16條，明確境外機構範圍既包括境外央行、貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金等主權類機構，也包括在中國境內註冊的銀行、保險、證券等商業類機構。境外機構入市方式，以及可投資品種及投資範圍與現行規定保持一致。而通過直接入市渠道及債券通渠道進入銀行間債券市場的境外機構，則毋須重複申請。