經濟

科指勁升3%破頂 阿里京東新高

【明報專訊】科指昨日又破頂，逆市跑贏恒指，全日升234點或3%至7909點，當中多隻成分股亦創新高，包括阿里巴巴（9988）及京東（9618）。此外，華夏基金旗下的科指ETF（3088）於今日上市，與上周五掛牌的南方科指ETF（3033）對撼。有分析認為，由於目前科技股估值過高，暫不建議投資者買入科指ETF，但可以吸納個別具有盈利增長基礎的龍頭企業。

比亞迪電子飈14％破頂

恒生科技指數昨大升3%，其中4隻成分股破頂，包括阿里巴巴及京東，分別升2.97%及7.37%，收報291.2元及332元；比亞迪電子（0285）亦大升14％破頂，為升幅最大的科指成分股；微盟（2013）亦創新高，升5.88%至13.68元；騰訊（0700）升1.11%，收報545元。反之，恒指昨日跌64點，收報25,120點；國指跌12點或0.1%，報10,000點；主板成交1595億元。恒指成分股中，舜宇光學（2382）昨日獲大摩唱好，一洗近日頹勢，升5.07%至120.3元。大摩同時唱好領展（0823），帶動該股升4.8%至64.05元。華潤置地（1109）升5.85%，為表現最佳的成分股。

華夏今推科指ETF 收費最低

科指推出至今約1個月，市場已陸續推出相應的指數產品。繼南方東英恒生科技指數ETF後，今日再多一隻華夏的恒生科技指數ETF上市，而恒生投資管理早前亦指出，將於明日（4日）推出恒生科技指數ETF（3032），即本周會有3隻科指ETF同場較勁。華夏的科指ETF設有港元及美元櫃枱，每年管理費為0.4%，預計全年經常開支比率為0.6%，是目前本港3隻追蹤科指中收費最低的ETF。

據悉，華夏已有3億港元的初始投資，但該行強調，初始投資者全為機構投資者，且設4個莊家（流通量提供者）以確保流通量充足，希望不會再現過高溢價的情况。

林樵基：吸有盈利增長基礎科技龍頭

光銀國際投資董事總經理兼研究部主管林樵基認為，雖然科技股的升幅比例大於其他傳統金融股，但目前部分科技股的估值過高，加上科指成分股「唔係隻隻都升」，因此相對於買入科指ETF，會建議投資者吸納個別具有盈利增長基礎的公司，若以中長線看，會看好一些科技龍頭例如阿里巴巴及騰訊等。

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