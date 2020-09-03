李澤鉅長女任李嘉誠基金會董事

長和系重臣楊逸芝辭任基金會秘書

截至本報截稿前，李嘉誠基金會沒有對事件作出進一步回應。根據公司註冊處的資料顯示，李思德是於7月28日獲委任為李嘉誠基金會的董事，同日加入該基金會成為董事的，尚包括長建會計部經理文嘉強。此前，李思德已經在2018年起，先後加入大埔慈山寺及家族地產公司兆豐地產出任董事。

長建會計部經理同加入 增至17董事

連同李思德，李嘉誠基金會共有17名董事成員，當中包括李嘉誠本人，以及他兩名兒子李澤鉅和李澤楷。李嘉誠基金會自1980年成立以來，前後共捐款超過270億元，受惠機構遍及全球27個國家及地區，當中有逾80%的捐款項目在大中華區，當中教育及醫療佔比最大，分別達到43%及33%。

該基金除了收取別人捐助外，主要靠投資股息及利息支持持續的捐助，截至2018年底，其所獲的股息及利息收入分別達10.43億及4.88億元，年內捐款逾6.89億元，盈餘約8.45億元。