經濟

Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家

【明報專訊】在新冠肺炎疫情之下，在家工作成為新常態，軟件Zoom大行其道，Zoom第二季純利暴增33倍至1.86億美元，刺激股價周二單日大升40.8%，高見每股457.69美元。有份投資Zoom的長和系創辦人李嘉誠，身家亦因而再暴漲，應佔Zoom股份的市值達到110億美元，更佔其身家三分之一，比他在長實（1113）及長和（0001）的持股價值還要高。據彭博社報道，李嘉誠是於2013年首次投資Zoom，持股達8.5%，單是周二已為李嘉誠進帳32億美元。

Zoom股價周二飈 李嘉誠進帳32億美元

李嘉誠的風險投資項目，則由他的「紅顏知己」周凱旋與人聯合創立的維港投資管理，維港更於2013及2015年參與Zoom的融資，現時李嘉誠是經間接持股的Bucantini持有Zoom的B股。Zoom在2019年4月上市時，李嘉誠當時在該股的持股市值約8.5億美元，16個月內，持股價值暴漲近12倍，到周二時達到110億美元。

持股價值超長實長和

李嘉誠雖然近年才參與Zoom的投資，但是「後發先至」，他在Zoom的持股價值，分別比周二他於長實（1113）的持股價值69億美元、長和（0001）的75億美元還要高，幾佔李嘉誠的身家三分之一。連同李嘉誠在其他已公開資產的持貨價值約72億美元，他的身家高達326億美元。

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