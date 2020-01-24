Zoom持股值110億美元 相當李嘉誠1/3身家

Zoom股價周二飈 李嘉誠進帳32億美元

李嘉誠的風險投資項目，則由他的「紅顏知己」周凱旋與人聯合創立的維港投資管理，維港更於2013及2015年參與Zoom的融資，現時李嘉誠是經間接持股的Bucantini持有Zoom的B股。Zoom在2019年4月上市時，李嘉誠當時在該股的持股市值約8.5億美元，16個月內，持股價值暴漲近12倍，到周二時達到110億美元。

持股價值超長實長和

李嘉誠雖然近年才參與Zoom的投資，但是「後發先至」，他在Zoom的持股價值，分別比周二他於長實（1113）的持股價值69億美元、長和（0001）的75億美元還要高，幾佔李嘉誠的身家三分之一。連同李嘉誠在其他已公開資產的持貨價值約72億美元，他的身家高達326億美元。