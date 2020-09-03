李嘉誠資助家用病毒檢測技術 冀引入香港 周凱旋：盼港勿成中央負擔

明報記者 蔡穎霖

周凱旋表示，政府沒有可能每個星期做一次全民檢測，「Costs a lot of money（成本太高）」，因此希望有廉價、準確和快速、人人也可以負擔、在自己家中準確的測試，而且準確度非常高。據了解，維港投資資助的公司為Homodeus，該公司正研發一種恒溫技術LAMP（環介導等溫擴增），不但比PCR（核酸測試）更快，而且更精準檢測是否潛在病毒，優點是可以在家裏使用，費用更僅在幾十元以內。

稱政府抗疫很努力 強調感謝醫護

由今年初疫情爆發至今，有市民批評政府抗疫「慢半拍」，周凱旋認為，「新冠肺炎對全世界來說都是新挑戰，政府已投入很多Effort（努力）」，她無意就政府抗疫工作打分數，但強調要感謝醫護人員，認為香港仍是安全地方。周凱旋表示，她未有參加檢測計劃，因為公司已自費安排同事每兩星期做一次肺炎測試。

被問警民對立 籲港人理性考慮問題

近年社會紛爭不斷，被問及如何看警民對立、警察處事手法是否有問題時，周凱旋表示，香港警察一直以來為香港治安和繁榮做了很多工作，如個別有些人做得不好，也不要攻擊整個警隊；並稱有個別示威者暴力，把所有示威者視為很差，同樣也是不好，呼籲港人要以理性角度考慮問題。

談到未來的科技發展，周凱旋表示，維港投資的工作正是尋找未來的常態，最近正參與和大學合作的學長計劃（Mentorship Program），她笑言李嘉誠更「重操故業」，親自指導生物可降解的環保塑料研究，產品預計今年12月推出市面。

笑言李嘉誠「重操故業」 指導環保塑料研究

至於維港有份投資的美國人造肉企業Impossible Foods，剛於今年6月在美推出新產品「植物香腸（Impossible Sausage）」，香港至今仍有待上市。該公司高級副總裁Nick Halla指出，目前香港、澳門、美國及新加坡已有約兩萬間餐廳採用其製品，並已向美國食品分銷商平均調低15%價格，藉着大規模生產節省成本。另外，因應生產過程只需小量人手，Impossible Foods近期供應並未有受到疫情太大影響。