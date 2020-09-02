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王俊騏 基金特區

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霸菱方偉昌：科技股偏好互聯網雲端

【明報專訊】中美關係繼續成市場焦點，首階段貿易協議有進展，但美方對在南海建造人工島的中國企業實施制裁，兩國關係仍未見降溫迹象。中美角力也影響市場氣氛，恒指維持橫行格局。霸菱香港中國股票主管方偉昌認為，新冠肺炎疫情等負面因素已大多反映，隨着股市跟隨內地經濟進一步復蘇，港股明年或可再創新高，而中美關係緊張致個別科技股波動，或帶來買入機會，並偏好互聯網服務及雲端建設股。

方偉昌指出，直至上月底中國工廠訂單已回復到八至九成產能，呈V形反彈，零售及餐飲業都見復蘇，回復速度快於其他國家，只是酒店及旅遊則較慢。整體經濟受疫情衝擊較少，加上目前港股平均估值不算貴，只有部分科網及醫療股估值偏高下半年或見整固，但整體大市隨經濟進一步復蘇，明年或可再創新高，始終疫情和中美關係等負面因素已反映得七七八八。內地寬鬆銀根是今年以來中港股市動力之一，他估計中央確有可能調整政策，但其他國家經濟復蘇步伐較慢，相信中央不會大幅調整以保增長。

部分科網及醫療股估值偏高

中美關係惡化，各國企業近期都有把工廠遷出中國的舉動。惟方偉昌認為，企業遷廠潮早在貿戰爆發前已發生，皆因內地勞工成本上升，但相信高質素專注研發的工廠會留下，故對中國經濟影響不大。兩國關係惡化也會使更多企業來港第二上市，有助港股成交增加，帶來更多資金流入。同時，多了內地散戶隨南下資金流入港股，北向資金又有增加，反映兩地投資者結構拉近，隨着A股結構改變，相信AH估值會漸收窄。

直至美國大選前，中美關係的挑戰只會更大，市場續波動。方偉昌相信，中長線角度看不論誰人當選，中美間都會有競爭及持續一段時間，但相信兩國貿易戰自2018年爆發以來，不少負面消息已反映在市場上，這同時是公司汰弱留強的過程。最終視乎對個別公司影響，以美國限制美企或個人與騰訊（0700）旗下微信交易為例，若然公司「計到數」對盈利影響則不需太擔心。

疫情後關注增

看好保險及網上服務股

當壞消息盡出後，再視乎個別股票目標價後，反而帶來買入機會，如去年中中資科技股也因此受壓，結果卻上升了不少。方偉昌現時管理的投資組合內，高配科技、健康護理股及現金，低配增長較慢的銀行股，但看好保險股，皆因與消費增長有關，疫情後令人重視有關保障，而非必須消費品股佔比亦較低，皆因線下銷售復蘇速度較慢。

方也偏好互聯網服務及雲端相關股。他認為疫情後不同公司對網上銷售的投入增加，當中較看好互聯網服務股，例如隨人均收入上升要求提高，對外賣、網上教育及醫療都有需求，這些股份上半年表現都不錯。他也看好雲端建設及數據中心，隨企業數碼化會增加數據用量，還有5G推出後，未來應用會更廣泛到工商業上，甚至新能源汽車，內地將由以往倚靠基建及出口振興經濟，改靠這些新基建。

若內地下半年復蘇加速

港股明年或可創新高

生物科技股上半年同樣熱炒，但隨未被納入港股通名單後，有顯著回調。他看好內地生科業發展，但指看法要較長線，始終不少公司連收入都未有，投資時要留意這些公司的藥物組合及市佔率。他相信疫情後政府對醫療投入上升，民間需求也增加，都會利好整體醫藥股。不過，近期不論科技及生科股升勢顯放緩，大市板塊輪動到周期股，他認為這屬健康轉變，本身看好新經濟股同時，也偏好機械及材料股等個別高質舊經濟股，部分新經濟股估值高，亦有先部分獲利。

然而，就算早前板塊會輪動到落後的金融股，他認為中長線前景仍一般。

以往在減息周期，高息股會跑出，但今年情况不再，皆因高息股如公用事業盈利增長差，人們減少外出，水電煤等用量亦見下降。最近反而留意消費旅遊股為主，包括澳門賭業股，皆因與中國經濟復蘇關連較大，如下半年反彈速度加快，建築材料及基建相關股份都可留意。

王俊騏 明報記者

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