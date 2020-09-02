經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：直接推全民檢測 比派錢做更有效

【明報專訊】昨日是盂蘭節，早上去到茶餐廳，見到老闆大娘準備一大堆生活必需品禮包，並且叫廚房準備200人飯盒，送給一些有需要的人，這是一些善長人翁在盂蘭節指定動作，有客人問大娘點解唔派錢，乾淨利落，又唔使自己煩，大娘話，如果派錢，那些受惠者收咗錢之後唔捨得食，反而幫唔到佢哋。大娘的話絕對有道理，全世界最慳儉是兩種人，一是賭仔，二是老人，不過，畀錢賭仔就會輸咗去，畀錢老人就會收埋。

倘通關推遲 經濟復蘇更難

有不少醫護人員認為今次政府提倡的全民檢測，不如直接派3000元，一定會有效得多，我認為那些名醫可能未做過善事，全民派3000元就很容易，但叫那些收了3000元的人用2000元去做檢測就很困難。

由於是醫療券，很多收了錢的市民會將3000元用作其他醫療服務，但就唔會用3000元去檢測，最後去檢測的人數太少，政府可能要再做一次全民檢測，通關的時間可能要推遲，香港經濟復蘇就失了先機，甚至變得遙遙無期。今次美其名是全民檢測，但要求全港750萬人去做是沒有可能的，如果有大約100萬人去做檢測已經是唔錯，而所得出結果是陽性的比例太低，譬如只得100個人有陽性反應，香港就有條件局部解封，如果唔做測試，大家都是得個「估」字，就算香港政府夠膽，其他國家都不會接受香港解封。

杯葛測檢即杯葛自己飯碗

雖然有很多年輕人呼籲不要去做檢測，但事實上檢測重要性對年輕人來說比長者大得多，不少長者已經退休，香港是否解封對他們影響不大。如果不解封，香港經濟就不會有起色，失業率亦會大幅增加，受害者都是正在工作或者搵工的年輕人。杯葛檢測即是杯葛自己飯碗，實在不值得鼓勵，但如果以政治掛帥又當別論。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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