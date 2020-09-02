經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：常客對股票自然有感情

【明報專訊】今日講幾隻細價股，沒有甚麼特別原因，只是想起，隨手寫的。

第一隻是龍皇集團（8493），一共有7間分店，老闆幟哥叫苦連天，不過，市值到了9000多萬元，中央結算的參與者數目只有95個，證明它的貨源歸邊，有一定的值博率。但我留意這股票的原因，是我是觀塘店和灣仔店（名叫「龍袍」）的常客，有點感情。

第二隻是萬成環球（8309），3000萬元市值，價格更抵，中央結算只有97個參與者，頭4名已佔了14.6%，不過注意它的存貨不是25%，而是39.5%。雖然我不明白它在香港經營清潔業務，名字居然有「環球」二字，不過它首季盈利已有839萬元，去年全年有1406萬元利潤，而且客戶是政府，收入非常穩定。

第三隻是龍輝國際（1007），也是飲食股，市值6000多萬元，股價是1仙。凡是1仙股，只要有人炒，一踢便可炒高幾成，皆因仙股的吸引力很高，在散戶看來，一格已有幾個巴仙的利潤，非常好炒。這也是交易所非常討厭仙股的原因。

火鍋店內地生意據說報復式反彈

據說，現時火鍋店或餐廳在內地的生意十分紅火，更勝於疫情之前。這一來是由於報復式消費，二來是有不少餐廳已倒閉了，少隻香爐少隻鬼，生意因而谷到其他未執的餐廳，最好的例子是，九毛九（9922）也曾創了新高。

[周顯 投資二三事]

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