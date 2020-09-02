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劉思明：港股缺乏方向 周期股短炒

【明報專訊】恒指上日高位急轉之後，昨天表現牛皮，而大市除了汽車、金屬礦石股的表現較為突出之外，也只有少數強勢繼續攀升或高位拉鋸，整體缺乏方向。

恒指昨低開後最多跌181點、低見24,995點V形反彈，全日大部分時間在25,200點爭持，收報25,184點，升7點或0.03%；國指升0.22%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.28%、0.22%，中型股表現突出。大市成交1391億元，略低於60天平均。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為51比49，大市好壞參半，買盤動力相對較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成半多下跌，內房及物管跌1.25%表現已經是最差，緊隨的地產及相關跌0.62%。

碧桂園服務回吐 料約51元良好承接

不過，強勢內房股龍湖（0960）、潤地（1109）繼續跑贏同業，昨天靠穩；強勢的物管股碧桂園服務（6098）回吐，預料20天線約51元良好承接。

至於上升行業，汽車及相關一支獨秀，大升超過半成，股份全線上升，為一眾行業中最佳；其次金屬及礦石、家品及零售升逾2%，各上升股份不足七成；工業升約1.5%，有八成股份上升，升勢相對全面。

比亞迪高位阻力大 進取吼吉利追落後

車股長汽（2333）繼續強勢，昨升近一成，比亞迪股份（1211）升破8月初高位拉升，但上望90元高位阻力不輕；敏實（0425）與比亞迪股份一樣，昨天急升已一口氣逼近關鍵阻力，短線值博率減。進取可以吼落後的吉利（0175），該股近兩日向上受制8月初高位17.5元，一旦突破，將有機會加速向上試18.5元水平，回調暫於20天線有支持。

江西銅再上試10元或更高水平

汽車及相關之外，金屬礦石股亦受明顯有追捧，當中，以五礦資源（1208）、宏橋（1378）上升動力較強，特別後者處於攀升尋頂格局。不過，原材料股較受周期性影響，只適合短炒。受疫情影響，銅原料市場供應偏緊，加上需求顯著改善，銅價已收復失地，江西銅業（0358）上半年生產保持穩定，也可看高一線。股價方面，江銅7月急升10.5元後調整，關口位9元有不俗承接，整固完成有望再次上試10元或挑戰更高水平。

[劉思明 數據尋寶]

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