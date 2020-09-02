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張兆聰：炒Tesla供應鏈概念 冷吼敏實

【明報專訊】恒指升7點，收報25,184點，成交金額1390億元。恒指一度失守25,000點，但騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）等支撐大市，科技股指數升1.7％表現強勢，小米（1810）再漲9％創新高，開始接近董事長雷軍的1倍回報承諾的30元，美團（3690）也反彈3.5％。特斯拉（Tesla）拆股後飈升，比亞迪（1211）炒上升14％，整條供應鏈都如鈷、鋰都炒起，成功躋身寧德時代供應商的敏實（0425）可一試。

經過周一先升後急跌，中港股市昨快速回穩，科技股強勢，騰訊反彈1.6％，小米績後持續受到追捧，有分析更預期可成為全球三大手機品牌，股價愈升愈有。筆者本以為會轉趨高位區間波動，但全球股市趨勢都是一旦熱炒，就炒到飛天，現時策略是不要怕貴畏高，最緊要買受歡迎股票，但控制注碼。美股持續上升，但港股這邊整體節奏呈日升日跌，騰訊如是，周一升5％的SaaS概念股回軟，軟件則昨日升彈，若節奏仍有效則微盟（2013）、有贊（8083）今市可炒上。上周與小米齊齊於績後飈升的眾安保險（6060），股價已連續3日整固，昨高低波幅收窄、成交減少，有機會再炒上。

眾安連續3日整固 或再炒上

美股焦點全是蘋果和特斯拉，周一拆股後分別升3％及12％。後者的炒作已相當瘋狂，升勢也愈來愈凌厲。繼首季市值超越大眾及寶馬之和後，7月超越一哥豐田，而兩個月後，更是豐田的1倍有多，上述三大車廠市值之和也遠比不上一家特斯拉。如果全球汽車市場是一個存量市場，單純從賣車業務看，市場認為特斯拉可取代所有傳統車廠。當然，在科技日新月異的今天，市場可以有更多憧憬，例如無人駕駛，又或是馬斯克有機會將其他私人業務注入等等。

從炒作角度看，同樣也相當誇張。作為市值達4600億美元的巨無霸，周一換手率高達12.7％，成交額達566億美元。拆細股份不單沒有利好兌現的問題，反過來炒作更熾熱，這似乎主要靠散戶的力量。彭博報道，韓國散戶持有達0.89％特斯拉股份，美國散戶平台Robinhood在周一也出現當機。特斯拉毫無疑問是一個非常擁擠的地方，絕對要小心，但泡沫已成就很難停下來，整條電動車供應鏈都會有持續炒作。港股這邊的工具主要是同業比亞迪（1211），冷門一點是雅迪（1585），再加上電池原料的洛鉬（3993）、金川（2362）、贛鋒鋰業（1772）等。但其實有一個較直接受惠的對象，就是敏實（0425）。

敏實承接寧德時代訂單 有炒作主題

本欄月前也曾提及敏實，當時仍處於疫情低潮期，股價約20元水平，但集團工廠遍佈全球，早已進入多個主要品牌供應鏈。一時三刻汽車停產會受到影響，但恢復正常後股價就V彈，結果也是如此。中期業績後先升後回順，昨再炒上。從基本因素來看，現價可能已處於合理值，但集團新業務電池盒有理想進展。除向寶馬、日產、雷諾、捷豹路虎等供貨外，還開始承接新客戶寧德時代的訂單，意味已進入特斯拉供應鏈。當然，這個對集團整體業績有多大助益？短期相信很有限，但在現時泡沫化市况中，重點是概念而非基本因素，有炒作主題的敏實，有冷吼價值。

[張兆聰 還看今朝]

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