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2020年9月2日星期三
技術取勝
投資策略
龍豐撤出弼街舖 業主劈三成招租 暫租予散貨場 分析：搶舖潮不再
百利達廣場地舖 帳面蝕600萬易手
Wetland 3期網站啟用 樓書料快上
德永佳前高層售九龍塘洋房 15年賺逾億
美領館壽山村道屋地下周三公布招標結果
超市撐起零售 7月升28%五年最勁 整體消費跌23%有改善 業界：因去年同期基數低
零售協會自救 推App送印花吸客
領展拒續約 叙福樓品牌結業
藥明大股東今年四度配股 共套243億
財顧：電盈完成收購要約 可回購6%股份
敏實接Tesla訂單 股價升逾一成
美匯指數曾跌穿92 下試9年升軌 人幣中間價報6.8498 續創去年6月以來新高
金管局沽近97億港元 銀行體系結餘重返2000億水平
恒生科指創收市新高 小米飈近9%續破頂
領航撤出香港 宏利友邦：旗下強積金有應變計劃
澳門8月博彩收入跌95% 連挫11月
港交所冀吸歐亞生科企業 疫下成股市黑馬 盼擴大生態系統
百勝中國首日孖展僅超購3.9倍
財新PMI續向好 出口銷售轉升
股價跌停 歐菲光澄清：蘋果沒棄用
疫情陰霾未除 百勝中國前景審慎
追揸沽攻略．金利豐黃德几：首日升幅或有限 宜長揸
獨立股評人胡孟青：高度倚賴KFC 估值偏貴
股票分析師協會郭思治：資金未回籠 影響認購
Tesla配股集390億 股價破頂 蘋果早段升逾2% 標指納指創新高
蘋果擬下月推5G iPhone 售5452元起
沃爾瑪推送貨服務 挑戰亞馬遜Prime
張兆聰：炒Tesla供應鏈概念 冷吼敏實
植耀輝：恒指短期難扭轉區間上落
技術取勝：新世界39元有初步承接
史琳過檔另一港交所
PayMe信用卡增值 每月上限再削千元
劉思明：港股缺乏方向 周期股短炒
周顯：常客對股票自然有感情
湯文亮：直接推全民檢測 比派錢做更有效
霸菱方偉昌：科技股偏好互聯網雲端
技術取勝：新世界39元有初步承接
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【明報專訊】敏實料26.5元有支持（圖）
歐舒丹約14元有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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