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植耀輝 焦點股

投資策略

植耀輝：恒指短期難扭轉區間上落

【明報專訊】科技股走勢之強不用筆者說大家也知，「準藍籌」小米（1810）、藥明生物（2269）及阿里巴巴（9988）自宣布納入後至今累積升幅分別達到66.9%、22.9%及14.6%。當然上升有其他利好因素，毋容置疑的是，3隻股份加入，令恒指內新經濟及科技類比重增加。

美股亦因近似情况須「去舊迎新」，納入Salesforce、Amgen及Honeywell成為道指成分股。今次調整緣於蘋果公司將股份1拆4，由於道指採取價格加權方式，即股價愈高，對指數之影響力愈大。原先蘋果公司為道指第一大權重股，但拆細後權重跌至17，科技股佔道指比重由27.6%跌至20.3%；在加入Salesforce後，科技股比重將增至23.1%。由於科技股依然強勢，可能很快蘋果公司之比重又會再次進佔前五！

港股周一雖一度衝破250天線阻力，惟最終仍無功而還，自7月初至今恒指大致於24,500至25,800點上落，相信短期內仍難扭轉。另外，要留意美國總統特朗普在選舉前肯定會動作多多，因此環球金融市場在9月下旬至11月初肯定相當震盪，屆時大家要有心理準備去應對及早作部署。

倘政權再頻繁交替 日經濟恐難翻身

最後談談日本政經最新局勢。日本首相安倍晉三因身體不適而請辭，外圍關注會由誰人接任。面對當前包括疫情仍未受控、中日關係以至日本最親密之盟友美國將進行大選的情况，以至老人化及少子化問題已令日本相當頭痛，作為世界上老齡人口比例最高國家之一，日本可能很快就會在養老金及提供公眾保健方面遇到困難。日本過去其中一個最大問題，在於政權交替頻繁，基本上安倍能成功推行安倍經濟學及射出「三支箭」在於其能長時間執政。然而一旦又再重回頻頻更換之境况，日本經濟恐怕難以再「翻身」。

（筆者持有阿里巴巴及Amgen股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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