植耀輝：恒指短期難扭轉區間上落

美股亦因近似情况須「去舊迎新」，納入Salesforce、Amgen及Honeywell成為道指成分股。今次調整緣於蘋果公司將股份1拆4，由於道指採取價格加權方式，即股價愈高，對指數之影響力愈大。原先蘋果公司為道指第一大權重股，但拆細後權重跌至17，科技股佔道指比重由27.6%跌至20.3%；在加入Salesforce後，科技股比重將增至23.1%。由於科技股依然強勢，可能很快蘋果公司之比重又會再次進佔前五！

港股周一雖一度衝破250天線阻力，惟最終仍無功而還，自7月初至今恒指大致於24,500至25,800點上落，相信短期內仍難扭轉。另外，要留意美國總統特朗普在選舉前肯定會動作多多，因此環球金融市場在9月下旬至11月初肯定相當震盪，屆時大家要有心理準備去應對及早作部署。

倘政權再頻繁交替 日經濟恐難翻身

最後談談日本政經最新局勢。日本首相安倍晉三因身體不適而請辭，外圍關注會由誰人接任。面對當前包括疫情仍未受控、中日關係以至日本最親密之盟友美國將進行大選的情况，以至老人化及少子化問題已令日本相當頭痛，作為世界上老齡人口比例最高國家之一，日本可能很快就會在養老金及提供公眾保健方面遇到困難。日本過去其中一個最大問題，在於政權交替頻繁，基本上安倍能成功推行安倍經濟學及射出「三支箭」在於其能長時間執政。然而一旦又再重回頻頻更換之境况，日本經濟恐怕難以再「翻身」。

（筆者持有阿里巴巴及Amgen股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]