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沃爾瑪推送貨服務 挑戰亞馬遜Prime

【明報專訊】疫情期間網購需求大增，全球最大零售商沃爾瑪（WalMart）宣布，將在本月中於美國推出Walmart+服務，以98美元的會員年費向客戶提供免費送貨、沃爾瑪停車場加油優惠及店內手機結帳等服務，可能成為年費119美元的亞馬遜Prime會員服務的潛在競爭者。亞馬遜Prime目前在全球有1.5億會員，除提供免費送貨服務，也提供影音串流等娛樂。

年費98美元 低於亞馬遜

沃爾瑪門市出售的13萬種商品當中，部分將可免費送貨上門給Walmart+會員，生鮮食品、衛生紙及電子產品都將在免費送貨之列。非會員每宗交易要支付約9美元運費。不過新的會員計劃，不包括Walmart.com網站的送貨服務。該網站銷售數百萬種商品，當消費金額超過35美元可獲免費送貨。

沃爾瑪表示，希望新會員計劃將在未來數月增加優惠，以吸引忙碌的消費者。沃爾瑪自去年起測試以98美元年費提供免費送貨服務，發現消費者繳年費後購買更多東西。部分零售分析師認為，新會員計劃可為沃爾瑪帶來新的盈利來源。

亞馬遜無人機隊美國試運

此外，亞馬遜公布，已獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准設立無人機隊，將開始在美國有限度測試向客戶遞送包裹。亞馬遜在加拿大、奧地利等地也有一些測試點，但目前只有在美國和英國可進行涉及客戶的測試，料它的無人機隊仍要數年才可在美國提供常規配送服務。這部分由於FAA需完成無人機的遠程識別規則，並把無人機在人煙稠密地區的運作規範化。此前聯合包裹（UPS）和Google也獲准在美國進行類似測試。亞馬遜稱，目標是30分鐘內將包裹從倉庫送到客戶手上；最新無人機可攜5磅的包裹，往返飛行距離約24公里。

（華爾街日報）

[國際金融]

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