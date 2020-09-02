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蘋果擬下月推5G iPhone 售5452元起

【明報專訊】彭博社引述消息人士稱，蘋果計劃將於下月發布4款支援5G的新iPhone，現已要求供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone，產量跟去年發布的新機相若。消息稱，蘋果預期新iPhone今年的出貨量可達8000萬部，反映疫情令環球經濟受挫之際，蘋果預期新機銷情未受影響。消息稱，蘋果看好居家工作及遙距學習將為iPhone、Mac機及iPad平板電腦帶來強勁的需求。

新機料出貨量達8000萬部

消息稱，今秋推出的4款新iPhone將分兩批上市，首批推出的是5.4吋及6.1吋屏幕的普通版iPhone，之後將推出6.1及6.7吋屏幕的高階版，普通版售價由699美元（約5452港元）起。此外，消息人士稱，蘋果今秋也將一併推出擁有類似iPad Pro的無邊框屏幕設計的iPad Air平板電腦、兩款新的蘋果智能手表（Apple Watch），以及Beats品牌以外的首款耳筒。

晶片行業：封殺華為導致庫存積壓

此外，美國政府封殺華為，導致美國晶片商有大量庫存積壓。美國半導體行業調查機構VLSI Research行政總裁Dan Hutcheson向路透社稱，禁止向華為出售含有美國技術的晶片，令美國晶片行業有大量產品未能出售，庫存已達到經濟低迷時的常見水平，惟美國國會建議向美國業界提供的228億美元補助，未及所需金額的一半。

（綜合報道）

[國際金融]

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