Tesla配股集390億 股價破頂 蘋果早段升逾2% 標指納指創新高

按周一收市價498.32美元及50億美元的配股規模計算，料特斯拉將出售超過1000萬股股份。特斯拉早段股價高見502.49美元創新高，然後回落。同在周一完成拆股的蘋果，股價早段升逾2%，在科技股領漲。

美8月製造業指數年半最高

美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業指數升至56，是逾一年半以來最高。房地產諮詢公司CoreLogic的數據亦顯示，由於供應減少及按揭利率創新低，美國7月樓價按年升5.5%，是2018年以來最快的增長。美股3大指數早段向上，標普500指數及納指齊創新高。不過昨公布的歐元區8月消費者物價指數，出乎意料錄得0.2%的按年收縮，是2016年5月以來首次，反映能源價格下滑及需求疲軟的影響。數據預示歐洲央行可能需要加碼刺激，但由於美元偏軟（相關新聞刊B3版），歐元兌美元昨仍曾升至1.20。

經分拆股份調整，特斯拉股價今年以來累升近5倍。在8月11日公布拆股的消息後，股價累計升逾七成。拆股也帶動特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家暴漲。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克的身家在周一增至1154億美元，今年以來淨資產增長878億美元，總財富超越facebook創辦人朱克伯格，成為全球第三大富豪，排名僅低於亞馬遜創辦人貝索斯及微軟創辦人蓋茨。

馬斯克超越朱克伯格 成全球第三富豪

特斯拉2月才通過股票發行集資逾20億美元。今次配股也是用作鞏固資產負債表。投行Wedbush分析師Dan Ives稱，最新的融資安排是明智之舉，理由是投資者押注特斯拉在電動車改革享領先優勢。Ives認為，特斯拉正籌集足夠資金，鞏固資本結構，以逐步擺脫其債務狀况。不過Wedbush對特斯拉股票持中性評級，目標價僅為380美元。

雖然不少分析師認為特斯拉股價過高，但它仍受零佣金證券交易軟件「羅賓漢（Robinhood）」的散戶追捧。在上月某日的4小時內，就有近4萬個羅賓漢帳戶增持該股，而此趨勢不限於美國。韓國散戶也持有接近1％的特斯拉股票。

視像會議急增 Zoom上季銷售升3倍

受遙距上課及遙距辦公的需求帶動，視像會議軟件公司Zoom Video Communications在截至7月底的第二財季，銷售額按年增長逾3倍至6.635億美元。上季收入增長，主要由於新客戶增加。截至上季末，僱有超過10人的企業客戶數目，按年增長逾4倍至37萬。該公司上季利潤1.86億美元，較去年同期的550萬美元高出逾33倍。

Zoom上調全年業績預期，料截至明年1月底的財年，收入增長近3倍至接近24億美元。該公司昨早段股價升近五成，高見478美元創新高。

（綜合報道）

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