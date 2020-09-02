疫情陰霾未除 百勝中國前景審慎

明報記者 王俊騏

百勝餐飲於2016年把百勝中國分拆出來。根據招股文件，以去年銷售額計，百勝中國是中國最大的餐飲企業，截至今年6月底共有9900多間餐廳，覆蓋內地1400多個城市。公司旗下主要兩大旗艦品牌包括港人熟悉的肯德基及必勝客（Pizza Hut），分別有6700間及2200間分店，兩者已佔去收入逾九成，餘下小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白等新興品牌只佔約2%。

低端城市市佔低 有擴充空間

相比香港，肯德基於內地遠比另一知名品牌麥當勞更受歡迎，皆因其更早進軍內地，於1987年已在北京開設首間分店，其於內地主要西式快餐店對手還有德克士（Dicos）及漢堡王（Burger King）。截至去年底，肯德基門店數目為其最接近的競爭對手約2倍，必勝客數量則為西式休閒餐飲對手約5倍。

不過對比美國，內地快餐市場仍較分散，以系統銷售額計前十大企業市佔率僅11.3%，百勝則佔去4.9%。去年內地每百萬人只有約有6間肯德基及必勝客，而美國則約有35間。因此，即使百勝於內地已有近萬間餐廳，但於滲透率仍有擴大空間，特別是在低端城市佔有率偏低。

百勝中國今次集資目的之一，正是用作擴展餐廳網絡，更將分店目標定於2萬間或以上，目標放在800多個尚未有肯德基或必勝客分店的城市。而且，百勝也計劃擴大特許經營店規模，期望以多元化門店經營形式帶動增長。百勝初進軍中國市場時先以合營店方式營運，餘下就是特許經營或自營，到現時則以自營店為主。公司近年擴展步伐迅速，過去5年每天平均開設逾兩間餐廳，回本期同樣快，肯德基及必勝客新店平均現金回收期分別約2年及3至4年，略短於行業平均。

新興品牌盈利貢獻仍偏低

另一發展方向則是擴展新興品牌，如借收購燜鍋品牌黃記煌，以及自家咖啡品牌COFFii & JOY，期望打入主導中國餐飲業的中餐市場，及滲透率仍低的咖啡市場，但暫未見兩者對盈利有明顯貢獻，整體利潤增長有限。

此外，新冠肺炎疫情更導致公司同店銷售額下降，餐廳暫時停業，拖累今年上半年收入減少了17%，淨利潤更是大減了逾五成。同期的餐廳利潤率，更由去年的16.7%跌至12.2%，其中必勝客跌幅較大，利潤率跌至只有6.4%。

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