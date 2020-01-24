財新PMI續向好 出口銷售轉升

8月報53.1 勝官方製造業PMI

報告指，生產與新訂單的擴張幅度較7月更強勁，出口銷售在今年首次出現正增長。需求轉強，帶動採購活動持續增加，生產與新訂單指數再次刷新2011年2月以來的新高。

數據顯示，新訂單指數已連續3個月處於50以上擴張範圍。受訪企業表示，客戶需求曾因年初疫情而受挫，現已進一步恢復，銷售有所帶動。隨着全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，8月新出口訂單指數亦是今年以來首次在50以上的擴張區域。

就業指數逼50 部分企業復增聘

就業指數雖然連續第8個月處於50以下收縮區間，但亦是8個月以來最接近50的一次。報告指，部分企業對於增聘人手持謹慎態度，但亦有企業表示已增聘人手。出口方面，出口價格指數上升，但幅度不大，受訪企業對海外需求的前景仍持謹慎態度。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，整體上疫情後的經濟復蘇仍持續，供需均向好，海外需求亦增強，企業家信心維持高位，對於未來一年經濟前景較為樂觀。他認為，在國內外經濟仍不明朗下，相關政策不宜明顯收緊。