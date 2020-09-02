百勝中國首日孖展僅超購3.9倍

本報統計5間券商，昨日共計借出孖展38.2億元認購百勝中國，借出孖展最多的輝立也僅約25億元，其次耀才借出7億元，中資券商富途更未有提供孖展認購。百勝中國公開發售集資額7.85億元，一張「頂頭槌飛」金額則要3.96億元，貴絕近期新股。

百勝中國昨日亦上載招股書，披露財務細節，其中顯示肯德基（KFC）仍是公司最大收入來源。截至今年6月底，公司自KFC產生的收入佔總收入70.5%，錄得25.76億美元，其次為必勝客，收入佔20.5%，錄得7.48億美元。但按營業額而言，上半年KFC銷售額按年跌11%，必勝客銷售額按年挫22%。開店速度方面，百勝今年上半年「疫市」中仍淨增加215間KFC，但減少了23間必勝客，其他店舖包括小肥羊、黃記煌、東方既白等則淨增562間。