經濟

港交所冀吸歐亞生科企業 疫下成股市黑馬 盼擴大生態系統

【明報專訊】新冠肺炎疫情令生物科技企業成為股市「黑馬」，港交所（0388）前年修改《上市規則》引入18A條款，容許生科股來港上市，至今成績斐然。港交所昨日舉辦生物科技論壇，市場主管姚嘉仁及主席史美倫均提及，隨着市場日漸成熟，希望可進一步吸引東南亞、歐洲、以色列的生科企業來港，擴大內地的生態系統。

明報記者 馬迪帆

根據港交所發表統計，現時共有20家生科股根據上市規則18A條款上市，其IPO加上後續配股集資額累積達940億元（見表）。姚嘉仁昨日表示，生科股今年以來股價累升44%，再融資市場亦非常活躍，其中百濟神州（6160）配股集資21億美元，為今年全球生科股規模最大的再融資。

基金投資者冀納更多類別

姚嘉仁表示，未來將主要由衍生品及指數兩個方面，支持生科股在香港市場的發展。他指出，現時共計有9家生科股被納入恒生綜指，包括7家未盈利生科股，及百濟神州、信達生物（1801）兩隻已成功錄得盈利的生科股。他表示，相信納入指數，可助生科股深化投資者基礎。至於衍生產品方面，他僅表示現時部分生科股有相關產品推出，會否進一步發展則未有多提。

論壇亦有部分大型國際基金代表出席。有出席投資者表示，希望港交所可進一步拓寬18A規則下容許上市的生科股類別。奧博資本董事總經理王婷表示，望港交所未來考慮接納未盈利的基因治療、細胞治療，以及基因檢測、癌症篩查兩類企業來港上市。她表示，部分細胞治療的療法雖然仍未獲得臨牀批准，但「在真實世界已經廣泛應用」。

高瓴資本料改寫價值投資

高瓴資本創始人兼首席執行官張磊則表示，相信美、中、港三地交易所的競爭將有利於生科股生態圈發展。他表示，港交所的位置便於直接協助公司與資本對接，未來本港市場的發展將對內地也有促進作用。他又表示，未來生科股將改寫「價值投資」概念，相信創新的價值會更受重視。

此外，香港科技園公司行政總裁黃克強亦有參與本次論壇。他表示，科學園內的生科產業公司現時已多達160家，比起早年已成為更大「生力軍」。

近半年科學園投資放慢

惟他亦不諱言，指出過去的6個月內因應疫情、地緣政治，外界對科學園的投資有所放緩，環境十分艱難。但他表示，科學園仍在努力組織虛擬投資會，希望可將投資者帶入園區，「看不到有理由要放慢創新的腳步」。

相關字詞﹕高瓴資本 張磊 史美倫 姚嘉仁 李小加 港交所 生物科技股

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