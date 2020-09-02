領航撤出香港 宏利友邦：旗下強積金有應變計劃

宏利回覆本報查詢時稱，上月接獲領航通知，計劃退出香港強積金DIS市場。現時宏利環球精選（強積金）計劃中，DIS之「宏利強積金核心累積基金」及「宏利強積金65歲後基金」，分別投資在領航核准匯集投資基金。截至今年6月底，該兩隻基金資產總值合共約115.1億元。宏利稱，在管理強積金等受嚴格規管業務時，已制訂全面應變計劃，包括有關強積金產品成分基金或基金經理變動；有關基金現時運作正常，會遵照監管規定，與領航合作確保平穩有序交接，保障強積金成員利益。

另據友邦的資料顯示，截至今年6月底，友邦推出的DIS強積金包括「核心累積基金」及「65歲後基金」之資產總值約為39.16億元，也是投資在領航的基金。友邦表示，公司備有政策和程序適當處理投資經理的委任、更換及離任，以確保全面妥善處理任何投資經理的變更，計劃成員的權益在任何情况下均得到保障。