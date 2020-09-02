恒生科指創收市新高 小米飈近9%續破頂

香港電視升逾14% 再創上市新高

小米（1810）繼續破頂，收報25.6元，急升8.94%，金山軟件（3888）升7.22%，蘋果概念股鴻騰（6088）更升12.09%。騰訊（0700）昨日則撐起恒指，收升1.6%，報539元。香港電視（1137）再創上市新高，收報12.04元，升14.67%。

吉利（0175）收市後公布科創板上市申請獲受理，昨升4.4%。內房股普遍偏軟，中海外（0688）跌2.9%，是跌幅最大藍籌；碧桂園（2007）跌1.14%。大型內銀繼續下跌，農行（1288）跌1.16%，交行（3328）跌0.99%。

上證綜指昨升0.44%，滬深300指數亦升0.54%，國指持續跑輸A股，恒生AH股溢價指數昨日報142.75點，較6月上升12.67%，意即A股整體較其H股存在43%溢價。

分析：人幣上升對港股有幫助

利達LW A.M. 基金經理黃耀宗指出，資金多會選擇表現經濟增長較佳的市場，因此A股和MSCI指數表現較好。他又稱，人民幣上升對港股也會有一定幫助，但傳統經濟股未能反映中國經濟改善，資金亦選擇增長較佳的新經濟股。美元下跌理論上有利資金流入區內股市，對市場氣氛有幫助。