金管局沽近97億港元 銀行體系結餘重返2000億水平

【明報專訊】昨日港匯升至強方兌換保證7.75，金管局再接熱錢96.88億元，規模是近兩個月以來最大，香港銀行體系總結餘在本周四（3日）將增至2038.79億元，是近3年來首次重返2000億元，由4月至今金管局已接熱錢逾1200億元。至於港匯持續走強，截至昨晚9時半，港元兌美元報7.7501。
港匯續走強 昨晚兌美元曾報7.7501
隨着熱錢湧入亞洲包括香港，本港銀行同業拆息（HIBOR）持續低企，近日雖然回升，但仍徘徊在低於1厘的極低水平，其中與樓按相關的一個月HIBOR，昨日上升8個基點（100個基點等於1厘）至0.44875厘；3個月及半年期HIBOR分別升逾2個基點，至0.51厘及0.67厘。短期拆息方面，一周HIBOR升13個基點至0.4厘，隔夜則維持在0.27厘。
拆息低企 匯豐恒生再減港元定存息
受拆息低企影響，匯豐及恒生（0011）昨日再減港元存息，3個月定存年利率分別下調0.1厘，至0.4厘及0.45厘。其他大行近日雖未有減息，但存息水平仍然低企，其中以渣打（2888）最低，3個月存息僅得0.35厘；中銀香港（2388）則維持在0.55厘。
至於中小行普遍未有大變動，若以3個月存款期來看，星展存息0.4厘，存款門檻20萬元；富邦存息0.8厘，存款門檻30萬元；信銀國際存息0.9厘，最少存入1萬元。反之虛擬銀行存息相對較高，其中眾安銀行存息1.08厘，是目前較高息的銀行；天星銀行存息則為0.95厘；WeLab Bank最高為1厘。