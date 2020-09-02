金管局沽近97億港元 銀行體系結餘重返2000億水平

港匯續走強 昨晚兌美元曾報7.7501

隨着熱錢湧入亞洲包括香港，本港銀行同業拆息（HIBOR）持續低企，近日雖然回升，但仍徘徊在低於1厘的極低水平，其中與樓按相關的一個月HIBOR，昨日上升8個基點（100個基點等於1厘）至0.44875厘；3個月及半年期HIBOR分別升逾2個基點，至0.51厘及0.67厘。短期拆息方面，一周HIBOR升13個基點至0.4厘，隔夜則維持在0.27厘。

拆息低企 匯豐恒生再減港元定存息

受拆息低企影響，匯豐及恒生（0011）昨日再減港元存息，3個月定存年利率分別下調0.1厘，至0.4厘及0.45厘。其他大行近日雖未有減息，但存息水平仍然低企，其中以渣打（2888）最低，3個月存息僅得0.35厘；中銀香港（2388）則維持在0.55厘。

至於中小行普遍未有大變動，若以3個月存款期來看，星展存息0.4厘，存款門檻20萬元；富邦存息0.8厘，存款門檻30萬元；信銀國際存息0.9厘，最少存入1萬元。反之虛擬銀行存息相對較高，其中眾安銀行存息1.08厘，是目前較高息的銀行；天星銀行存息則為0.95厘；WeLab Bank最高為1厘。