美匯指數曾跌穿92 下試9年升軌 人幣中間價報6.8498 續創去年6月以來新高

明報記者 歐陽偉昉

截至晚上約10時，美匯指數報92.02點，跌0.13%，日間最低見91.746。自3月中聯儲局重回零息時代，美匯指數累跌10.78%。東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤表示，市場認為美國長時間也不會到達2%的通脹目標，加上新的貨幣政策同時會考慮少數族群失業率，令市場預期聯儲局將長期保持非常寬鬆的貨幣政策。

東方匯理：美匯料90水平有支持

不過，張敬勤指出，近期美國部分經濟數據較歐元區為佳，加上特朗普在美國總統選舉民調有追上的趨勢，對近期美元走勢增添不明朗因素。他指美匯在2018年上升時，曾在90點水平遇上較大阻力，因此預料美元近期可在該水平有支持。

人民幣中間價昨報6.8498，較上日升107點子（1元等於1萬點子），續創去年6月以來新高。人民幣周一晚收市價升穿今年1月的高位，昨日在岸價最多升過360點子，截至晚上10時報6.8229，上升245點子，最高曾見6.8118。離岸價報6.8285，上升196點子，最高曾見6.8134。過去一個月人民幣上升2.38%，幅度高於美匯指數下跌1.89%的幅度，同期CFETS人民幣指數亦升1.6%，反映人民幣強於一籃子貨幣。事實上，由於美匯下跌，人民幣及其他主要亞洲貨幣，近月都上漲不少（見表）。

過去1月人幣升2.38% 高於美匯跌幅

張敬勤指出，中國製造業指數好過預期，人民銀行相對全球央行保持較高的利率，加上富時將在9月再審議中國政府債券是否納入其全球政府債券指數，對人民幣資金流入有幫助，另外人行對經濟展望較正面，亦是容讓人民幣回升的原因。他認為，人民幣升穿今年高位後，暫時在去年初的橫行區6.7有較大阻力。

盧楚仁：金價再挑戰歷史高位有暗湧

黃金近期得益於美元下跌，重新挑戰2000美元關口，昨日曾高見每盎司1992.5美元。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，是次金價可望重回上一輪高位2015美元，不過金價月初創新高後，因為新冠肺炎疫苗進展而急跌，今次亦有機會重演，而且多國政府出售黃金儲備幫補開支，金價再挑戰歷史高位2075美元有暗湧。