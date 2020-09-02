財顧：電盈完成收購要約 可回購6%股份

【明報專訊】電訊盈科（0008）上月初公布，集團大股東兼主席李澤楷提出部分要約，以每股5.2元向股東收購公司約2%股份或1.54億股，總代價為8.03億元。集團昨日寄發通函，交易財務顧問新百利認為，要約可以給予大股東或公司更多彈性去增持或回購，並指一旦要約完成，電盈最多可在12個月內回購逾6%股份。電盈昨日收市報4.86元，無升跌。
要約價昨仍溢價7%
電盈於8月7日宣布提出要約，當日股價升逾9%，其後一度逼近5元，至近日輕微回落。以昨日收市價計，要約價5.2元仍有近7%溢價。
新百利於電盈通函中指，電盈將NowTV業務出售予旗下香港電訊（6823），估計可令兩者業務上能擁有更多交叉銷售空間，而且香港電訊為電盈附屬公司，NowTV實際上仍掌握在電盈手上，而且交易因此不會造成任何特殊收益或虧損。
新百利又稱，李澤楷目前持有電盈約28.99%股權，一旦增持或公司提出回購，令其持股量觸及30%水平，即須提出強制性全面要約，但今次部分要約完成後，李澤楷持股將突破三成，據該行計算，相當於未來12個月李澤楷可增持最多2%股份，或電盈回購最多6.06%股份，而不會觸及強制要約「紅線」，為未來交易提供更大彈性。