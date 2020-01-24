藥明大股東今年四度配股 共套243億

較昨收市價折讓5.2至7.7%

這已是WuXi Biologics Holdings今年來第四度配售股份，大股東1月時配售6080萬股，套現58.4億元；4月再配售4800萬股，套現46.5億元；5月又減持6000萬股，套現76.3億元。計及今次配售，WuXi Biologics Holdings今年合計已袋走243.24億元。

而在多次減持下，早在5月份那次配售之後，WuXi Biologics Holdings持有的藥明生物股權已經由31.49%減少至約26.89%，不再為控股股東。

納恒指後 股價累升23%

另一方面，雖然WuXi Biologics Holdings頻頻減持，藥明生物股價卻愈升愈有，自恒指公司8月中公布其納入為恒指成分股後，藥明生物股價已累升22.69%。今年雖多次配股，但股價仍累升1.01倍。

除了股價節節上升，藥明生物上半年業績亦不俗，中期純利按年升62.6%至7.31億元人民幣，純利率按年升9.6個百分點至37.6%，半年錄得收入19.44億元人民幣，按年升21%。