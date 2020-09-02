領展拒續約 叙福樓品牌結業

首兩波疫情曾獲減租

黃傑龍昨以「傷心報告」為題撰文，表示一直想繼續將天水圍分店做下去，亦盡力跟業主傾談續租，並已經答應「年年加租」，可惜於8月25日仍收到拒絕續租通知。而天水圍叙福樓為該品牌最後一間分店，結業後將全面結束這個品牌。他提到，領展在疫情第一及第二波時有給予集團減租，亦對此表示感激，相信不續租是業主另有想法，做法合情合理。

料可留職員工不多 將安排遣散

基於現時時勢，他亦想同事盡早知道拒租情况，故在收到通知後第二天已即時往天水圍門店向同事講解，並盡力安排同事到其他分店工作。不過，他表示牛涮鍋的同事會較易安排，但叙福樓則由於集團已幾乎全面退出中式酒樓市場，加上現在限聚令下只得50%入座率及營業時間受規管，所以最後不會太多同事可以選擇留下，公司將會按足法定要求支付遣散費。