經濟

超市撐起零售 7月升28%五年最勁 整體消費跌23%有改善 業界：因去年同期基數低

【明報專訊】政府統計處公布，7月零售業總銷貨價值的臨時估算為265億元，按年下跌23.1%，略好於市場預測的27.4%跌幅，亦較6月跌幅有所收窄。至於超市消費則「疫市」連升7個月，7月更升近28%，創逾5年新高，單一項目消費已佔整個香港零售業近四分之一。不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年下半年爆發社會運動，7月跌幅收窄只因基數低，跌幅繼續收窄亦不意外，不代表復蘇。

明報記者 蕭嘉聰

7月各個類別中，計及百貨公司超市部門的超級市場銷貨價值按年大升27.8%至63.43億元，已佔整體零售銷貨值近24%，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類、新鮮蔬果亦分別升15%及19%。謝邱安儀指出，由於7月出現第三波疫情，市民擔心受感染，傾向在超市或凍肉公司消費，濕貨街市有一定影響，令超市升幅更「誇張」。

超市消費佔整體零售近24%

謝邱安儀預計，8月零售銷售的情况與7月相若，受疫情打擊，食肆禁晚市，影響人流。她指受訪會員中，最受影響的類別包括珠寶鐘表、化妝品等，生意額預計跌半，但由於家長準備子女開學網上學習，帶動電腦之類產品的銷售，電器類料有單位數升幅，但相信9月仍跌。

現時會員預計，如無第四波疫情，第三季生意與8月仍是相若或稍為好轉，如果與2018年比較，平均跌幅將多出兩成。

零售協會：業主有條件減租個案增

她又指，由於未知疫情變化，加上未知何時遊客恢復訪港，因此不預測下半年跌幅。會員認為，現時市民更願意購買家居用品或食品，需要以折扣及推廣才願意購物。網購生意上升，但遠遠不足彌補實體店跌幅。

零售協會7月底曾發公開信，要求業主不要入稟追租、免底租及以營業額分成計租。謝邱安儀表示，只有絕少數會員情况改善，反而愈來愈多業主以租戶續約為條件才減租。

現時有一半會員預計會在未來日子不續約，相信趨勢會持續，維持至年底四分一店舖結業的預測不變。

首7個月零售銷貨價值按年跌32.1%

首7個月計，零售業總銷貨價值按年下跌32.1%。扣除其間價格變動後，7月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌23.9%，首7個月計按年跌33.5%。政府發言人指，7月新冠肺炎個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動，令零售銷售按年跌幅顯著。

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