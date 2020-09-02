經濟

德永佳前高層售九龍塘洋房 15年賺逾億

【明報專訊】近日二手市場不乏名人業主沽貨套現，大額住宅成交甚活躍。市場消息指，由德永佳（0321）前執行副主席潘機澤持有的九龍塘喇沙利道28號其中一幢洋房，實用面積5,230方呎，新近以約1.77億元售出，實呎33,843元。資料顯示，物業原業主潘機澤於2005年以6,023萬元透過公司名義購入，持貨15年，帳面獲利逾1.16億元、賺幅近兩倍。

張衛健沽歐意花園料蝕200萬

不過，亦有名人沽貨損手離場。土地註冊處資料顯示，藝人張衛健及其母親持有的上水歐意花園洋房，上月中以1035萬元售出，實用面積1466方呎，折合實呎僅7060元。資料顯示，張衛健等於1997年以1180萬元購入，持貨23年，帳面蝕145萬元，若連同各項使費，料實蝕約200萬元或17%。

資料顯示，歐意花園另一幢同面積洋房，7月以1200萬元售出，意味今次張售出之洋房，較一個多月前同類洋房，賣平約165萬元或14%。可留意的是，張衛健胞弟張衛彝在2018年初，被發現倒斃在上址，有可能因此影響物業售價。

此外，卓悅（0653）副主席葉俊亨，日前以1800萬元沽出何文田雅麗居一個逾千呎複式戶。

卓悅副主席1800萬沽雅麗居賺逾倍

土地註冊處顯示，上述雅麗居1座高層D室，實用面積1114方呎，原則採3房1套間隔，下層為客飯廳，內置樓梯連接上層睡房，新近以1800萬元易手、實呎16,158元，成交價創屋苑今年新高。原業主通過公司名義於2005年以811.1萬元購入單位，帳面賺逾988萬元或1.2倍。

翻查資料，葉俊亨曾於今年7月以近1億元、售出元朗青山公路元朗段81號地下至2樓全幢物業，總樓面約3000方呎，呎價約3.3萬元，惟估計實蝕逾4100萬元或逾30%。

李鄭屋邨未補價呎售9173冠九龍

另房委會公布8月公屋未補價及居屋第二市場，共錄80宗成交，較7月全月錄的170宗減少53%，當中長沙灣公屋李鄭屋邨，一個位於和睦樓（7座）高層11室，實用面積532方呎，於未補地價市場以488萬元易手，實呎9173元，呎價為九龍區公屋未補地價市場新高。原業主2002年以約28.6萬元購入上址，持貨18年，帳面獲利459.4萬元或約16倍。

相關字詞﹕二手成交 李鄭屋邨 張衛健 葉俊亨 雅麗居 歐意花園 套現 沽貨 名人

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