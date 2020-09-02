Wetland 3期網站啟用 樓書料快上

新地公布，上述涉318伙的Wetland 3期，項目標準分層戶以兩房為主打；項目由第1、7、8、9座，合共4幢組成，標準戶包括1房、1房連儲物房；2房、2房1套、2房連儲物房；3房、3房1套、3房1套連工作間、3房套連儲物房及工作間。其中2房戶佔最多，佔單位整體數量約51%，而所有1房和2房單位，均採用開放式廚房設計。

御海灣周六新一輪開賣47伙

至於同系屯門御海灣，7月開售至今累沽191伙、套現逾12億元，平均成交呎價1.85萬元，發展商上載新銷售安排，本周六新一輪發售47伙。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，今批單位實用面積254至514方呎，屬開放式至三房戶，維持最高22%直減折扣，折實價458.5萬至995.8萬元。

御海灣新錄一宗成交，為2座21樓B室，成交價496.13萬元，屬開放式戶、實用面積261方呎，實呎1.9萬元；單位之前曾撻訂，前買家以建築期付款買入單位，當時成交價534.33萬元，料遭殺訂5%約27萬元，而新買家採即供付款，故成交價較原先低7％。

另新地同系筲箕灣形薈2座31樓H室，實用面積433方呎，原於去年3月以1173萬元售出，但買家今年8月31日取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金約117萬元。

SEA TO SKY上月售20伙吸2.8億

此外，長實（1113）地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，8月共售20伙，包括3伙4房及17伙3房戶，成交實呎1.5萬至1.95萬元、單位成交價約1100萬至逾2000萬元，套現2.8億元，正部署新一輪銷售，部分單位將提價約5%。

帝御‧金灣兩房呎售1.54萬

另恒地（0012）負責銷售的青山公路青山灣帝御‧金灣，最新售出5座12樓09室，成交價628.29萬元，屬實用面積406方呎2房戶，實呎15,475元。

帝御‧金灣8月初開售至今累沽571伙，佔項目單位總數611伙的93%，套現逾27.3億元。