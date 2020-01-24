經濟

百利達廣場地舖 帳面蝕600萬易手

【明報專訊】新冠肺炎疫情近日雖然稍紓緩，但市場再錄核心市區舖位業主蝕讓離場個案。市場消息指，旺角廣華街百利達廣場地下3號舖，面積967呎，最新以約4000萬元售出，呎價4.13萬元，舖位現由咖啡店以月租7萬元租用，即新業主可享租金回報率約2.1厘。資料顯示，原業主2012年8月以4600萬元買入，持貨8年帳面蝕600萬元或13%。

蛋糕店12萬租利園山道地舖

另外，不少核心區舖位仍然需要大幅減價租出。中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，銅鑼灣利園山道29至33號麗園大廈地下H號舖，面積約850方呎，以月租約12萬元租出，呎租約141元，新租客為近年興起的古早味蛋糕店。資料顯示，舖位舊租金約35萬元，即是次新租大跌23萬元或66%。黃續指，該舖今年新春期間曾短租予利是封店，租金約15萬元，業主當時叫價約33萬元招長租，惟新冠疫情來襲，最終累減21萬元或64%才租出，同時亦比大半年前短租價低兩成。

黃續稱，另一宗為利園山道29至33號麗園大廈地下I號舖，面積約600方呎，獲奇華餅家以每月約14萬元進駐，平均呎租約233元；比舖位舊月租約20萬元下調6萬元或三成。資料顯示，奇華餅家原租用鄰近的白沙道2號部分地舖，涉面積約500方呎，今次搬遷店舖面積較之前為大。

相關字詞﹕古早味蛋糕 核心區舖位 百利達廣場

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