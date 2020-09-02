經濟

龍豐撤出弼街舖 業主劈三成招租 暫租予散貨場 分析：搶舖潮不再

【明報專訊】去年下半年爆發反修例風波，加上今年新冠肺炎疫情，本港經濟遭重創，就連曾經在過去數年支撐商舖市場的大型藥房亦要退場。在港現有約16間分店的龍豐藥房，過去兩年曾積極擴充，並在核心區承租多間巨舖，但近月已終止位於太子弼街的分店租約，業主現叫價大幅調減逾三成再招租。

明報記者 歐陽慧恩

上述龍豐藥房退租的舖位，為太子弼街69號地舖，原由卓悅（0653）連同71、73及73A號地舖一併租用多年，由於該舖鄰近港鐵旺角東站，以及新世紀廣場接駁天橋其中一個主要出入口，人流暢旺，其中69號舖因店面最為當眼，租金亦最貴。

據了解，2019年2月，龍豐以52萬元，提早於卓悅租約完結前的3個月預租該舖，比當時卓悅43萬元月租高出9萬元或兩成，以該舖面積約1480方呎計，折合呎租約351元；以去年5月起租計，料2022年5月約滿。

去年初52萬搶租 比卓悅舊約貴兩成

去年4月，龍豐再斥約200萬元租用尖沙咀嘴加拿芬廣場地下舖位；該舖面積9842方呎，原由周大福（1929）和卓悅分別租用，呎租約203元，令全港分店數量增至當時約20間。不過，自去年下半年開始，受社會運動及新冠疫情影響，旅客數量銳減，本地消費疲弱，市場開始出現藥房結業潮。龍豐於今年7月退出弼街舖位，即提早約22個月退場。

社運疫情夾擊 提早22個月退場

市場消息指，業主現時短租予散貨場，短租期至9月下旬，目前長租月租叫價35萬元，較龍豐去年的租金下跌17萬元或逾三成，亦比卓悅之前的租金回落8萬元或19%。至於龍豐賴以「發跡」的上水地區，據了解，去年初龍豐單是該區已有8間分店，但近日該公司網頁所見，區內分店數量已減至5間，多屬自置舖位。

此外，同樣有多間分店的「藥皇藥粧」，近月亦有縮減分店；如尖沙嘴加連威老道25號地舖連一樓門市，本為該公司總店，近月亦已遷出，物業地舖面積1100方呎，1樓面積1400方呎，業主今年4月開始以25萬元放租，平均呎租約100元，較藥皇於2018年的租約27.5萬元低近一成，惟至今仍未獲承租。

藥皇加連威老道舖叫租減一成

同樣在港設有10多間分店的智文藥房，近日亦關閉荃灣綠楊坊一樓的分店。據了解，該店已承租多年，面積約950方呎，目前該行於區內只剩一間位於眾安街的分店。

盛匯商舖基金創辦人李根興認為，以水貨客和旅客為主要客源的藥房，在近月新冠疫情期間生意額跌幅高達六至七成，反觀以民生客為主的藥房，生意額只跌約兩至三成，導致個別在旅遊核心區及北區營運的藥房紛紛結業，預料業界未來會重新制定生意模式，料不會再出現過往的搶租舖潮。

相關字詞﹕李根興 藥皇藥粧 弼街 龍豐藥房

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