經濟

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米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成

【明報專訊】疫情下舖位及商廈租金均受影響，米蘭站（1150）最新以月租約28.3萬元租用尖沙嘴海防道The Camphora地下逾2000方呎舖位，比對舊租約、由莎莎（0178）以月租80萬元承租大跌64%。

米蘭站公布剛租用尖沙嘴海防道51及52號The Camphora地下A、B、C1、C2及D號舖，總面積約2060方呎，租期3年，期內總租金開支約1020萬元，即平均月租約28.3萬元，呎租約137元。該舖原由莎莎於2016年租用，當時月租80萬元，現租金大跌64%。另資料顯示，米蘭站原於2017年以月租約35萬元租用海防道43號一個約600方呎地舖（呎租約583元），至今年底約滿，料今次租用The Camphora地舖為搬舖之用，意味月租可節省約19%。

信德中心呎租29元 10年新低

商廈方面，市場消息指上環信德中心招商局大廈低層11室，面積約1,057方呎，以月租約3.06萬元租出，呎租僅29元，為該廈近10年最低呎租。同廈對上一宗最平呎租成交，為2010年6月，當時一個高層12室，面積約1129方呎，以月租約2.9萬元租出，呎租約26元水平。另興勝創建（0896）早前放售沙田ShatinLoft及觀塘KwunTongLoft一籃子價值約5.3億元物業，據悉以約5070萬元售出ShatinLoft A座一單位，面積約8611方呎，呎價約5888元。

相關字詞﹕信德中心 商舖劈租 海防道 莎莎國際 米蘭站

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