緹山8月連沽5伙 套現5.7億

新盤市場昨日最大額一手成交來自嘉里緹山，最新售出的12號洋房，實用2866方呎連花園，成交價1.608億元，屬四房三套房間隔，實呎逾5.6萬元。緹山去年4月開售至今累沽13間洋房和分層戶，套現總額達25億元。該盤單計8月全月已連沽5伙，套現5.7億元。

高爾夫‧御苑洋房5218萬沽

另恒基物業營業(二)部總經理韓家輝指出，粉嶺高爾夫‧御苑新售出A1號屋，實用2606方呎連花園，成交價5218萬元(連雙車位)、實呎2萬元；項目兩個月累售11幢洋房、套現5.65億元。至於同系馬鞍山迎海4期迎海‧駿岸，售出8座地下及1樓B室，屬複式花園特色戶，成交價5121.6萬元(連雙車位)，實用3104方呎連花園，實呎1.65萬元；迎海8月共售出3伙特色戶及4房大單位，套現逾1.06億元。

帝御‧金灣實呎近2.3萬破頂

此外，8月熱賣570伙、套現27.2億元的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，負責銷售的恒基物業營業(一)部總經理林達民指，項目最新售出5座高層地下12號室，實用186方呎開放式設計連133方呎花園，成交價420萬元、實呎22581元，成交呎價創項目新高。長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨最新以1570.8萬元售出一伙高層3伙戶，實呎1.94萬元；同系深水埗愛海頌則於本月14日起削減5%折扣。

據本報統計，主要新盤8月共錄約35宗撻訂個案，較7月錄約30宗，按月多5宗或17%；昨日新增的4宗來自帝御‧金灣、恒地同系北角君譽峰、恒大(3333)屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，4宗撻訂涉殺訂總金額約83萬元。