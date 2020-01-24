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三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃

【明報專訊】雖然整體租務市况較往年暑期略為遜色，但部分地區的入伙新盤租賃交投活躍。其中，同於本季入伙的將軍澳日出康城MALIBU、南昌站匯璽III及大埔白石角海日灣II，三入伙新盤於8月份共錄逾300宗租賃成交，主導整個新盤租賃市場。

海日灣II佔40宗 開放式戶租9700元

涉1172伙的匯璽III，8月累計約120宗租務交投。中原分行首席分區營業經理黃家全稱，8月份匯璽（3期合計）的租務市場共約150宗成交，當中八成來自匯璽III的單位。位於6座中低層F室的開放式戶，實用271方呎，新近以1.35萬元租出，呎租50元。業主去年630萬元買入，租金回報2.6厘。現時匯璽III仍有約190個租盤放租，開放式單位租金入場費由1.35萬元起。

至於海日灣II 8月錄得約40宗租務成交，中原聯席營業董事周永健表示，有開放式戶以月租9700元獲承接，單位為13座中層B室，實用251方呎，呎租約39元。業主去年5月以412萬元購入，租金回報約2.8厘。另美聯營業董事王偉榮指，新入伙盤MALIBU 8月共錄逾155宗租賃成交，佔康城區約七成，屋苑近日月租介乎約1.35萬至3.8萬元，呎租約30至43元。

相關字詞﹕租賃 租金回報 海日灣II 匯璽iii

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