經濟

香港地產

傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成

【明報專訊】即使本港疫情持續緩和，惟半新盤連錄二手蝕讓成交。新界大額物業、包括西貢清水灣傲瀧及沙田九肚玖瓏山均有3房單位業主要損手離場。

入伙短短兩年的清水灣傲瀧，屬區內的新晉豪宅。Q房網聯席董事梁健華稱，傲瀧11座中層D室，實用1183方呎，屬3房套連工人套間隔，望內園景，獲買家以1900萬元承接，實呎16061元。原業主2017年6月以約2011萬元購入，3年額印期過後易手，現帳面蝕約111萬元，若連同使費計料實蝕逾200萬元或逾一成。事實上，傲瀧一向名人業主雲集，今次蝕讓的第11座單位，同座名人住戶就有歌手關智斌、DJ「少爺占」甄子康及電視藝人王浩信。

玖瓏山兩伙2988萬沽 5年實蝕80萬

同時，土地註冊處資料顯示，由AV Concept （0595）前行政總裁蘇智安持有的沙田九肚玖瓏山月瓏閣極低層A室，實用963方呎，3房間隔，本月初連車位以1688萬元易手，實呎17529元。同座同層B室，實用958方呎，同屬3房戶，則以1300萬元售出，實呎13570元，兩伙連一個車位總成交價為2988萬元。兩伙原業主同為蘇智安，2015年以一約多伙形式共斥約2666萬元購入，及後再以150萬元購入一個車位，總價2816萬元，持貨5年帳面雖獲利172萬元，惟扣除使費後料實蝕逾80萬元或3%。

嘉樂園連天台戶1.43億破頂易手

另一邊廂，山頂有大額二手豪宅以破頂價易手。樓齡約56年、山頂老牌豪宅嘉樂園新近錄得今年首宗二手成交。

美聯高級區域營業董事方富義表示，上述為嘉樂園B座一個頂層連天台單位，實用約2448方呎，採4房連套房間隔，附設天台。單位最新以1.43億元獲新買家承接，折合實呎58415元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主早於1988年12月以640萬元購入該單位，持貨約32年，帳面獲利約1.36億元或逾21倍。

此外，中原分行區域營業經理賴昌武表示，荃灣全．城匯5座低層B室，實用429方呎，2房間隔，望園景，以862萬元獲上車客買家承接，實呎20093元。原業主2017年8月以586萬元一手購入，持貨剛滿3年即沽貨，帳面獲利276萬元或47%。

相關字詞﹕全．城匯 嘉樂園 山頂 蘇智安 玖瓏山 傲瀧

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