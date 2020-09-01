差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響

明報記者 林可為

差估價署數據顯示，7月私樓售價指數報384.8點，按月跌0.49%，終止過去兩個月連升之勢。以單位面積劃分，僅E類大型單位（實用1722方呎以上）的售價指數錄按月升幅，最新報320.6點，按月升1.65%。其餘4類單位，7月售價指數全告下挫，按月跌幅0.03%（B類實用431至752方呎）至1.1%（D類實用1076至1721方呎）不等，其中市場最關心的A型小型單位（實用431方呎以下），7月售價指數426.3點，按月跌0.84%。

首7個月仍累升1.48%

不過，相對去年12月錄得的379.2點，今年首7個月，售價指數仍累升1.48%；至於同期A、B及C類小型至中型單位（431方呎以下、至1075方呎），整體升幅仍錄得1.31%，另D、E類大型單位（1076方呎及以上），同期整體升幅2.87%，顯示豪宅升勢跑贏大市。

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，差估署7月數據未完全反映第三波新冠疫情對樓市影響，預期8月樓價指數，按月跌幅會進一步擴大至1.5%。不過，陳指出，近日確診新冠肺炎宗數反覆回落，買家入市意欲回升，可望令樓價止跌回穩，只要本月及第四季疫情不再出現大規模爆發，整體樓價仍穩中向好。

業界料下月公布數字按月跌1.5%

萊坊執行董事林浩文認為，7月樓價指數正逐步反映近日新冠疫情的影響，尤其對中小型住宅影響較大。

林浩文續指，在失業率及就業不足率高企下，政府各項紓緩措施的成效仍是未知之數，在「減人工」及「無薪假」等因素影響下，估計第4季開始影響樓市，料今年全年樓價下調約5%。

租金指數連升兩個月

至於租金走勢方面，差估署數據顯示，7月私宅租金指數報181.1點，按月升幅由6月錄得的1.24%收窄至0.56%，連升兩個月累升1.8%；惟今年首7個月計，則累跌4.5%。各類單位中，7月僅E類大型單位（實用1722方呎以上）租金指數錄按月跌幅，最新報133點，按月跌1.26%；A至D類單位小型至中型單位7月租金指數分別報198.9點、182.3點、157.1點、148.4點，按月分別升0.1%、0.83%、1.8%及1.64%。