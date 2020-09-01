經濟

香港地產

差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響

【明報專訊】港區國安法正式生效、新一波新冠疫情大爆發，成7月全港社會焦點。差餉物業估價署最新數據顯示，7月私宅售價指數報384.8點，按月跌0.49%，意味早前連升兩個月後斷纜。事實上，是次公布的7月售價指數，屬今年2月、4月分別錄得1.66%和0.24%按月跌幅後，5個月來下挫幅度最大一次。分析認為，受新一波疫情打擊，預料下月公布的8月售價指數，按月跌幅或擴大至1.5%，有機會抵消首7個月累積升幅。

明報記者 林可為

差估價署數據顯示，7月私樓售價指數報384.8點，按月跌0.49%，終止過去兩個月連升之勢。以單位面積劃分，僅E類大型單位（實用1722方呎以上）的售價指數錄按月升幅，最新報320.6點，按月升1.65%。其餘4類單位，7月售價指數全告下挫，按月跌幅0.03%（B類實用431至752方呎）至1.1%（D類實用1076至1721方呎）不等，其中市場最關心的A型小型單位（實用431方呎以下），7月售價指數426.3點，按月跌0.84%。

首7個月仍累升1.48%

不過，相對去年12月錄得的379.2點，今年首7個月，售價指數仍累升1.48%；至於同期A、B及C類小型至中型單位（431方呎以下、至1075方呎），整體升幅仍錄得1.31%，另D、E類大型單位（1076方呎及以上），同期整體升幅2.87%，顯示豪宅升勢跑贏大市。

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，差估署7月數據未完全反映第三波新冠疫情對樓市影響，預期8月樓價指數，按月跌幅會進一步擴大至1.5%。不過，陳指出，近日確診新冠肺炎宗數反覆回落，買家入市意欲回升，可望令樓價止跌回穩，只要本月及第四季疫情不再出現大規模爆發，整體樓價仍穩中向好。

業界料下月公布數字按月跌1.5%

萊坊執行董事林浩文認為，7月樓價指數正逐步反映近日新冠疫情的影響，尤其對中小型住宅影響較大。

林浩文續指，在失業率及就業不足率高企下，政府各項紓緩措施的成效仍是未知之數，在「減人工」及「無薪假」等因素影響下，估計第4季開始影響樓市，料今年全年樓價下調約5%。

租金指數連升兩個月

至於租金走勢方面，差估署數據顯示，7月私宅租金指數報181.1點，按月升幅由6月錄得的1.24%收窄至0.56%，連升兩個月累升1.8%；惟今年首7個月計，則累跌4.5%。各類單位中，7月僅E類大型單位（實用1722方呎以上）租金指數錄按月跌幅，最新報133點，按月跌1.26%；A至D類單位小型至中型單位7月租金指數分別報198.9點、182.3點、157.1點、148.4點，按月分別升0.1%、0.83%、1.8%及1.64%。

相關字詞﹕暑假租賃旺季 差餉物業估價署 新一波新冠疫情 港區國安法

上 / 下一篇新聞

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對