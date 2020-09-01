經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：從失業率看香港老闆良心

【明報專訊】香港被社運以及疫情夾擊超過一年，失業率只是升穿了6%，相比美國沒有社運，失業率亦一度超過15%來看，香港的經濟情况並不太壞，其實，我們被數字欺騙了，香港的經濟其實很差，但香港的老闆比美國老闆有良心，所以，我們看不到失業率急升。

在美國失業率上升超過15%之後，很快就急跌至10%，莫非美國的經濟突然好轉，當然不是，美國失業率急升是因為美國老闆見到經濟環境不佳，大刀闊斧炒了一些高薪工人或者職員，在一兩個月之後又再以低薪請人，令到失業率急跌，如是者一來一回，美國老闆慳番不少薪金，香港老闆就沒有這個能耐，寧願蝕本都唔敢炒人之後再請人，直至自己捱唔住結業為止，香港老闆這個行為，就好似以前那些電視武俠劇所說，對別人仁慈即是對自己殘忍，不過即使如此，我們仍然聽唔到有人讚香港老闆，無良僱主就經常聽到。

倘爆第四波疫情 許多公司將捱不住

同事與租客傾減租時，我要求同事問租客點解只是識得同業主講減租，不在人力資源上開源節流，我收集了不少資料，發覺原來現在的老闆根本沒有能力解僱職員，因為害怕請唔番合適的人，本來每一年有那麼多大學畢業生，要補充被解僱的員工絕對沒有困難，但不少老闆不敢聘用今年畢業的大學生，並不是害怕他們搞社運，而是擔心他們不守規矩，尤其是在疫情期間，公司可能會炒了一些人，而仍然留在公司的同事一定要分擔多些職務，新聘的大學生未必能夠接受。所以，寧願留用薪金比較高的舊職員，不過，這個情况真的不知可以捱得幾耐，在疫情第三波之後，至今仍未解封，已經有不少公司彈盡糧絕，如果疫情出現第四波，相信有不少公司要結業，失業率亦會大幅上升，並不是香港老闆不想做良心僱主，但的確無能為力，大規模檢疫是防止疫情第四波爆發的最佳辦法，那些專家如果反對，也代表他們阻人搵食，他們可能不知道，阻人搵食如殺人父母。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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