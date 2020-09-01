周顯：小米大升 證沈大師真功夫

小米（1810）的走勢看俏，朋友傳來信息，說沈（振盈）大師的預測又中一元。如果不是她提起，我都差點忘記了這件事。

重基本分析 往往有一兩年時差

話說我曾經說過，沈大師的股票功夫極深，貼的股票十有九中，不過由於他着重基本分析，不大看momentum，因此他給貼士時間和股票的真正起飛，往往有一至兩年的時差，這一點，我在本欄好像也提起過。

最佳的例子是恒大（3333），他給了我貼士後，又是過了一年多，方才爆發，升了十倍八倍。現在小米也爆上了，再一次證明他的預測正確。

大家可能會問﹕喂！我想知道的，不是他在過去的預測有多準，而是他在未來的預測呀！

我會回答說：照他的預測，小米的走勢還未完。照我上次同他食飯吹水，他還給了我另一隻貼士，就是電盈（0008），暫時還未升過。這股票照我看，就算不升，也不會下跌，安全率很高，買了之後，最大的downside不過是機會成本而已。

[周顯 投資二三事]