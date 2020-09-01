經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：小米大升 證沈大師真功夫

【明報專訊】近日新股熱潮再起，但我沒有參與，皆因玩新股，我反而喜歡在熊市中玩「人棄我取」，皆因這比較容易計算風險，反而在大牛市中，玩市場動力，除非是非常貼市，日日看住股票機，否則無法評估走勢。但要時時分分看住股票機，太辛苦了，我幹不來。

小米（1810）的走勢看俏，朋友傳來信息，說沈（振盈）大師的預測又中一元。如果不是她提起，我都差點忘記了這件事。

重基本分析 往往有一兩年時差

話說我曾經說過，沈大師的股票功夫極深，貼的股票十有九中，不過由於他着重基本分析，不大看momentum，因此他給貼士時間和股票的真正起飛，往往有一至兩年的時差，這一點，我在本欄好像也提起過。

最佳的例子是恒大（3333），他給了我貼士後，又是過了一年多，方才爆發，升了十倍八倍。現在小米也爆上了，再一次證明他的預測正確。

大家可能會問﹕喂！我想知道的，不是他在過去的預測有多準，而是他在未來的預測呀！

我會回答說：照他的預測，小米的走勢還未完。照我上次同他食飯吹水，他還給了我另一隻貼士，就是電盈（0008），暫時還未升過。這股票照我看，就算不升，也不會下跌，安全率很高，買了之後，最大的downside不過是機會成本而已。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對