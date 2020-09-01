經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動

【明報專訊】港股8月最後一個交易日表現波動，早市新舊經濟股齊齊發力，推動大市向好；不過午後形勢急劇轉差，新經濟回吐壓力尤其明顯。恒指昨高開後最多升425點、高見25,847點後爭持，午後沽壓湧現，以近全日低位收市，收報25,177點，跌245點或0.96%；國指跌1.88%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.23%、0.59%，中小型股表現不太差。國指沽壓明顯，受到內銀股受壓所拖累。大市成交1818億元，高於60天平均近三成，成交活躍。

內銀股拖累 國指沽壓明顯

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%佔上升股份近兩成半，跌逾3%佔逾兩成半；陽燭對陰燭為23比77，大市普遍下跌，大多低於開市價收市，沽盤積極。本報數據庫追蹤的30個行業，環保及新能源、農業及水務、內房及物管跌逾2%表現最差；航空及相關、教育、本地零售服務升約1%表現最佳。

大市先升後回，單計全日表現，難看到行業強弱。若以股份即市最大升幅計算，教育、汽車及相關、航空及相關的股份平均最多升約半成表現最強，教育、航空及相關保持升幅收市，相比汽車及相關輕微下跌。

此外，熱炒科網及內需行業回吐壓力大，如紡織及服飾、食物飲品、軟件服務、科技器材昨天平均最多升近4%，前三者倒跌收市，科技升0.5%。不過，個股並非通通受壓，如比亞迪電子（0285）、美高梅中國（2282）昨升逾半成近高位收市。

上周五提到新舊經濟股或再次輪動，可吼長城汽車（2333）；該股昨升逾一成，雖然高位回落，但高收8.2元之上，呈向上突破走勢，短線仍可取。車股以外，航運物流是另一舊經濟中偏好行業，物流地產平台ESR（1821）、中遠海控（1919）、海豐（1308）於8月先行破頂愈升愈有，嘉里物流（0636）上試年初高位，表現低迷的中國外運（0598）昨蠢蠢欲動，初現轉強迹象，可以留意。

中外運第2季業績改善

中外運第二季業績有改善，收入及淨利潤都企穩回升，拉動下半年純利跌幅收窄至兩成；集團轉型積極推動外運E拼、跨境電商物流、國際班列等重點業務逆勢增長，上半年完成收購歐洲KLG提供盈利貢獻，預料可持續發揮協同效應，完善集團業務網絡， 推動業績增長。股價方面，中外運昨曾升8%逼近5個月高位1.9元回順，短線或有調整；不過，短線上升動力增強，中線有轉強迹象，整固後有望向上挑戰2元關口或更高水平，可以小注吸納，並可以設低收1.75元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中外運 物流 長城汽車 新經濟

上 / 下一篇新聞

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
樂歌平保資管投資會鬧翻
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對